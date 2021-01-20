Alınan bilgiye göre, İskenderun Devlet Hastanesinde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Ramazan Ateş'in korona testi pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi Karahüseyinli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Sağlık çalışanı koronavirüse yenildi
20.01.2021 - 13:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde radyoloji teknisyeni Ramazan Ateş koronavirüsten (Covid 19) hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ramazan Ateş,koronavirüs,sağlık çalışanı,
761321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/761321.aspx
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