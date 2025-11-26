Japonya’da 65 yaş üzeri binlerce kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, peynir tüketimi ile demans riski arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak peynir tüketen bireylerde bilişsel gerileme riskinin daha düşük olduğu saptandı.

Japon gıda şirketi Meiji Co. tarafından desteklenen ve Nutrients dergisinde yayımlanan çalışma, 65 yaşın üzerindeki 9 bin 914 kişinin üç yıl boyunca takip edilmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların yaklaşık yarısı haftada en az bir kez peynir tükettiğini belirtirken, diğer yarısının hiç peynir yemediği kaydedildi.

ÇARPICI FARK ORTAYA ÇIKTI

Takip süresinin sonunda, peynir tüketen gruptaki 134 katılımcının %3,4’ünde, peynir tüketmeyen gruptaki 176 kişinin ise %4,5’inde demans geliştiği belirlendi. Araştırmacılar, bu farkın bin kişi başına yaklaşık 10–11 vakalık bir düşüşe denk geldiğini ifade etti. Oranlar büyük olmasa da uzmanlar, peynirin demans riskini azaltmada “koruyucu bir etkiye sahip olabileceği” değerlendirmesinde bulundu.

Beyni genç tutan kahvaltılık ortaya çıktı! Bizim soframızda da var ama değeri bilinmiyor

PEYNİR YEMEYENLERDE DEMANS RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu ve yaşam alışkanlıkları gibi değişkenler de modele dahil edilerek demans üzerindeki etkileri incelendi. İlginç şekilde, peynir tüketmeyen kişilerin genel beslenme düzenlerinin daha sağlıklı olduğu tespit edilmesine rağmen, demans oranlarının yine de daha yüksek olduğu görüldü. Bu durum, peynirin beyin sağlığı üzerindeki olası özel etkilerine işaret ediyor.

PEYNİR NEDEN ETKİLİ?

Bilim adamları, peynirin içerdiği bazı besin değerleri sayesinde beyin fonksiyonlarını destekleyebileceğini belirtiyor. Özellikle:

K vitamini başta olmak üzere çeşitli mikro besinlerin beyin hücrelerinin korunmasına katkı sunduğu,

başta olmak üzere çeşitli mikro besinlerin beyin hücrelerinin korunmasına katkı sunduğu, Fermente süt ürünlerinde bulunan yararlı bakterilerin bağırsak sağlığını destekleyerek beyin-bağırsak eksenine olumlu etki yaptığı,

yaptığı, Peynirin, kalp-damar sağlığıyla ilişkili olumlu etkileri sayesinde dolaylı olarak demans riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, peynirin tek başına demansı önleyen bir gıda olmadığını vurgularken, risk azaltıcı faktörlerden biri olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Öte yandan, porsiyon miktarının önemine dikkat çekilerek her gıdada olduğu gibi peynirin de dengeli tüketilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

MELİN ÖZTÜRK

