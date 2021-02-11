Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykusuzluğun büyüme, gelişme ve vücudun kendini tamir etme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk “Büyüme çağında bir çocuk yeteri kadar uyumadığı takdirde, boy potansiyelini yeteri kadar ortaya koyamayabilir. Mesela genetik yapı olarak 180 santimetre boya sahip olacakken yetersiz uyku sebebiyle belki de 170 kalacak ve boyu daha kısa olacaktır. Erişkinlik döneminde ise gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Hastalık dönemlerinde de yeterli uykuyu almaya özen göstermeliyiz" dedi.