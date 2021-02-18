Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Karda yürürken düşmenin, yumuşak doku travmasından kırıklara kadar gidebilen çeşitli yaralanmalara sebep olabileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp karda yürürken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:

1. Tabanı kaymayan, zemine tam oturan, altında görünür çıkıntılar olan ve tercihen hafif ayakkabıları tercih edin.

2. Düz zeminde yürürken ağırlığınızı hafif öne verip dizlerinizi hafif kırarak ve vücut dengenizi merkezde toplayarak yürüyün. Üst geçitlerde merdivenlerden inerken mutlaka korkuluklardan destek alın.

3. Eller ceplerdeyken dengeyi sağlamak veya düşerken tedbir almak çok zor olacağından eller kesinlikle cebe sokulmamalıdır. Ellerinizi ceplerinize sokmadan, küçük adımlar atarak yürüyün.

4. Düşerseniz ellerinizi ve kollarınızı açmak yerine daha toplu bir vaziyet alın. Mümkün olduğunca uyluk, kalça ve omuz temasıyla sıralı olarak düşmeye çalışın.

5. Caddede yürüyorsanız, kulaklıkla müzik dinlemeyin, yanınızdakiyle sohbet etmeyin. Çevrenizde olup bitenlerden haberdar olun. Kayan araçların sizin için tehlike oluşturabileceğini unutmayın.