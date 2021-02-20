Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nemlenen veya ıslanan maskelerin, koruyuculuğunu tamamen kaybettiğini söyleyen Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay “Yağışsız havalarda da uzun süreli kullanımda maskeler nefesimizle nemlenir. Islak ve nemli maske virüsten korumayacağı gibi nemli maskenin cilde değdiği yerlerde egzama ve kurdeşen gibi cilt hastalıkları da oluşabilir. Islak maskeye virüsün yapışması ve bariyeri aşarak ağız ve buruna ulaşması kolaylaşır. Bu yüzden yağmurlu havada ıslanan ve nemlenen maskenizi yeni takmış olsanız bile değiştirin. Yağışsız havalarda ise 3 saatte bir değiştirilmesi gerekir” dedi.