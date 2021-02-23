Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Gözün iltihaplanması sonucu oluşan ve göz dokularına hasar vererek körlüğe kadar gidebilen üveit gelişmiş ülkelerde görme kaybının en önemli sebeplerinin başında geliyor. Genellikle ani şekilde başlayan ve erken dönemde tedavi edilmeyen üveit kalıcı körlüğe sebep oluyor.

Basit şekilde başlayan göz şikâyetlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Koç Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hasanreisoğlu, “Üveit bir veya iki gözü birden etkileyebilir. Şikâyetler hızla gelişebilir. Hastalık ilk belirtisini genellikle ışığa hassasiyet olarak verir. Bulanık görme, görüşte yüzen noktalar (uçuşan cisimler), göz küresinde ya da göz çevresinde şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, kamaşma, görmenin azalması ve göz yaşarması ciddi göz hastalıkları arasında sayılan üveitin en sık görülen belirtilerdir” dedi. Üveitin vakit geçirmeden tedavi edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Hasanreisoğlu, “Tedavi edilmezse göz tansiyonu olarak bilinen glokom, optik sinir hasarı, sarı nokta hastalığı, retina yırtığı ve giderek azalan görme sonucunda kalıcı körlük meydana gelebilir” diye anlattı.

GÖZE VURAN ROMATİZMA

Üveitin otoimmün hastalıklar sınıfında bulunduğunu yani vücudun kendi hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıktığını belirten Koç Üniversitesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez, önemli bir bölümünün romatizmal hastalıklarla bağlantılı olduğunu söyledi. Hastaların bir çoğunda sebebin tam olarak bilinmemesiyle birlikte göz enfeksiyonları, travmalar ve romatizmal hastalıkların risk faktörü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kanıtez, “Üveit iltihaplı romatizmal hastalıklarla birlikte görülebilir. Ankilozan spondilit, Behçet hastalığı, psöriatik artrit ve sarkoidoz üveite sebep olan romatizmal hastalıklardır. Romatizmanın göze vurmasıdır. Bazen bu hastalıkların teşhisini sağlayan ilk belirtidir. Üveit tespit edilmiş bir kişide sebebin iltihaplı romatizma hastalığı olup olmadığının araştırılması tedavinin düzenlenmesi ve başarısı için çok önemlidir” diye anlattı.

YILDA BİR GÖZ MUAYENESİ

İltihaplı romatizma hastalarının hiçbir şikayeti olmasa da senede bir defa göz muayenesi yaptırmasının hastalığın erken teşhisinde çok önemli olduğu vurgulanıyor.

SUÇLU GENLER BİLİNİYOR

Bazı kişilerdeki gen özelliklerinin o kişileri üveite daha yatkın hâle getirebileceğine işaret eden Doç. Dr. Kanıtez, “Bazı hastaların taşıdığı genler (HLA B27 ve HLA A29) sebebiyle üveite yakalanma ihtimali vardır. Bu genetik değişikliğini taşıyor olmak hem üveit hem de hem de iltihaplı romatizma için risk faktörüdür. Böyle durumlarda aynı aileden olan diğer kişilerde de her iki hastalığı araştırmak gerekir” dedi.

Üveit, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir hastalığa bağlı olarak oluşmuşsa öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gereklidir. Üveitin tedavisi de hastalığın seyri gibi kişiye özeldir.