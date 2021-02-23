Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlıklı ve huzurlu bir uyku için yeterli düzeyde melatonin salgılanması gerektiğini söyleyen göğüs hastalıkları ve uyku Bozuklukları uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, bazı yiyeceklerin melatonin salgısını artırdığını hatırlatarak bunların sofradan eksik edilmemesi gerektiğini belirtiyor. İşte uykuya daha rahat dalmak için düzenli tüketilmesi gereken yiyecekler... Vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalya balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği, hindi, kuşkonmaz, domates, tatlı patates, zeytin, keten tohumu, yulaf, muz ve beyaz pirinç, melatoninden zengin besinler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra hardal tohumu, zerdeçal, kakule, haşhaş, kişniş tohumu ve zencefil gibi baharatlar da melatonin içeriyor.