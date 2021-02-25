Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Artıştaki en önemli sebebin özellikle kalabalık ailelerde karantina sürecinde evde kapalı kalan aile fertlerinin birbiriyle daha fazla temas etmesi olduğunu söyleyen Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Ayrıca kaşıntı şikâyeti olan kişilerin virüs korkusu yüzünden hastaneye başvurmaması, tedavinin gecikmesine ve hastalığın daha fazla yayılmasına sebep oldu. Tedavinin gecikmesi aynı zamanda dirençli vakaların da ortaya çıkmasına yol açtı” dedi. Uyuzun çok bulaşıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Küçük, “El ele tutuşma, dans etme gibi uzun süreli deri teması enfeksiyonu bulaştırabilir. Ayrıca hasta birinin kullandığı giyecekler, yatak örtüleri veya havluları paylaşma yoluyla da bulaşabilir. Bu yüzden aile içinde yayılması daha kolaydır. Ailede birden fazla kişide görülmüşse eş zamanlı tedavi edilmelidir” dedi.