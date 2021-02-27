Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ancak bunların yanında C, K, A ve B12 vitaminlerinin de kemikleri koruduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır “C vitamini kemiklerin yapı taşlarından olan kolajen üretimini artırır. Kemiklerin mineralleşmesinde görev alan maddeleri harekete geçiren K vitamini de çok önemlidir. K vitaminini zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çayda bol bulunur. B12 vitamini kemiğin kalitesi için gereklidir. B12 eksikliğinde kemik erimesi meydana gelir. B12 vitamini en çok kırmızı et, yumurta, süt ürünlerinde en fazla bulunur. A vitamininin de kemik gelişiminde önemli ölçüde katkısı saptanmıştır. Yine kemik sağlığının olmazsa olmazlarından Omega-3 ve 6, balık, keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunarak kalsiyum emilimine yardımcı olur” dedi.