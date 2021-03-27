Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Kriyov Rog kentinde yaşarken 20 yıl önce çalışmak için İstanbul’a yerleşen ve bir Türk’le evlenen Natalya, 2014 yılında hâlsizlik, kansızlık gibi şikâyetleri hastaneye başvurdu. Doktorlar Natalya’ya Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi koydu. Kemoterapi aldıktan sonra iyileşen 53 yaşındaki 1 çocuk annesi Natalya’nın şikâyetleri bir süre önce yeniden başladı. Bu defa yapılan tetkikler sonucunda Myelodisplastik Sendrom (MDS) teşhisi kondu. İyileşmesi için kök hücre nakline ihtiyaç vardı ancak ailesinden verici bulunamadı. Doktorları geniş bir gönüllü bağış havuzuna sahip olan Türkiye Kök hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)’e başvurdular. Kısa bir süre içinde Türkök’ten sağlanan bağışla İzmir Kent Hastanesinde kök hücre nakli yapılan Yavuz 13 gün içinde ayağa kalkarak taburcu oldu. Uzun yıllardır Türkiye’de olduğu için kendini yarı yarıya Türk saydığını söyleyen Natalya Yavuz “Şimdi yüzde yüz Türk oldum; çünkü damarlarımda Türk kanı dolaşıyor” dedi. İHA