Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hastalığını öğrendiği andan itibaren kabullendiğini ve çok zor günler geçirmesine rağmen hastalıkla mücadeleyi kazandığını söyleyen Akar “Hasta oldum diye karamsarlığa kapılmadım. Eşim ve çocuklarım en büyük desteğimdi” dedi. Eşiyle birlikte Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde yaşayan Akar, en büyük şansının köyde doğa ile iç içe yaşamak olduğunu belirterek “Eşimle beraber kemoterapi alırken dahi bahçelere gittim. Bu hastalığa yeni yakalananlara, yaşayanlara tavsiyem, beyninizde inançla yeneceğinizi unutmayın. Hayattan hiç kopmadan mücadeleye devam etmelerini öneriyorum" diye anlattı.