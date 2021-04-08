Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte “Aşı orucu bozar mı?” tartışmaları başladı. Birçok ilahiyatçı aşının orucu bozacağını söyledi. Bunun üzerine bazı hastaneler iftardan sonra da aşı yapma kararı aldı. Böylece hem koronavirüs ile mücadele devam edecek hem de kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkacak. Bu uygulamaya geçen ilk şehirlerden biri olan Antalya’da İl Sağlık Müdür Ünal Hülür, açıklamalarda bulundu. Hülür “Şehir genelinde aynı anda 1.200 kişiye aşı yapabilecek kapasitemiz var. Bu kapasitemiz iftardan sonra da devam edecek. Aşılar yine randevu üzerinden yapılacak. Vatandaşlarımız sıra geldikçe aşılarını olacak. İsteyen Pfizer/BioNTech, isteyen de Sinovac aşısını seçebilecek. Şu anlık bir sıkıntı yok” dedi. Hülür, ilde BioNTech aşısının Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığını da sözlerine ekledi. Bu arada, Antalya’daki son durumu değerlendiren Hülür, şunları söyledi: Büyükşehirler arasında vaka artış oranında 17’nci sıralardayız. Okul ya da otel gibi özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bir artış gözlendiğinde hemen oraya müdahale ediyoruz. Şu an yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 58 civarında. Zorlandığımız bir durum yok. Herhangi bir hastamızı başka bir ile sevk etme durumunda değiliz. Antalya’da 103 bin civarında yerleşik yabancı yaşıyor. Bu kişiler de yaş gruplarına göre aşılanıyor.