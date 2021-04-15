Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Beyin hasarı sonucu ortaya çıkan ve bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy hastalığının bir bölümünde genetik altyapının olduğu bildirildi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Cerebral Palsy kongresinde yaptığı konuşmada, bu hastalıkla ilgili bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkmaya başladığını söyleyen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Zuhal Yapıcı “Laboratuvar çalışmaları Cerebral Palsy’lerin üçte birinin genetik bazlı olabileceğini gösteriyor.

HER YIL 6 BİN BEBEK DOĞUYOR

Bu genetik anneden çocuğa aktarılan ve enerji üreten DNA’daki bir hasarın oluşturduğu mekanizmalarla ortaya çıkıyor” dedi. Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğin Cerebral Palsy tanısı aldığını hatırlatan Dr. Yapıcı, Cerebral Palsy teşhisinde iyi bir sistemik ve nörolojik muayenenin yanı sıra MR görüntüleme ve genetik analizlerin de önemli olduğunu belirtti. Dr. Yazıcı ‘Tüm Ekzom Dizilimi’ adı verilen genetik tarama yöntemi sonucunda tüm hastalıkların yüzde 90’ının analiz edilebileceğini ifade etti.