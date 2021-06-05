Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Araştırmada etin yanı sıra süt, yumurta hatta bal bile yemeyen vegan çocuklar diğerlerinden ortalama üç santimetre kısa çıktı. Bu çocukların kemiklerinin de daha zayıf olduğu, kemik mineral düzeylerinin de daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, her türlü besini yiyenlere göre vegan çocuklarda B12 vitamini eksikliği üç kat fazla. Araştırmacılar vegan çocukların ergenliğe de daha zayıf kemiklerle gireceklerini ve gelecekte osteoporoz ve kırık riski altında olacaklarını söyledi. Vegan beslenmenin tek iyi tarafı, bu çocukların kolesterollerinin ve vücut yağ oranlarının daha düşük olması.