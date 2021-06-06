Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük verilerdeki düşüşün önemli anlamda hızlanmasının en büyük kaynaklarından biri olan aşı çalışmaları başarılı bir biçimde sürdürülüyor. 30 milyonu aşkın vatandaş ikna timlerinin de etkisiyle aşı olurken, kademeli anlamda yaş aralığının genişletilmesiyle güzel sonuca yakın süreçte ulaşılması bekleniyor.

AŞI MİKTARI SON BİR HAFTADA 1 MİLYON 868 BİN 938 ARTTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu.

Buna göre, uygulanan aşı miktarı son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 2 milyar 120 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı açıklandı. Türkiye, dünya genelinde 30 milyon 629 bin 277 doz ile 11. sırada yer alıyor.