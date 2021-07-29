Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid enfeksiyonu sonrasında Hindistan’da çıkan kara mantar hastalığı ile gündemimize giren “kara mantar enfeksiyonu”nun aslında hep hayatımızda bulunduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengisu Ay “Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olun. Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin. Sinüsler, akciğer, beyin, göz ve cildi etkileyen kara mantar, yani mukormikoz, genellikle çürüyen gıdalarda bulunan mukor küfüyle temas etmesi sonucu ortaya çıkıyor. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrasında el hijyenine de dikkat etmek, kara mantar hastalığına karşı alınacak tedbirler arasındadır” dedi.

Doğada bulunan 400 bin tür tanımlanmış mantar içinde yaklaşık 150 tanesinin insanlarda enfeksiyon oluşturabileceğini bildiren Uzm. Dr. Bengisu Ay “Kara mantar enfeksiyonu görülen hastalarda, burun beyin tutulumunda damakta morartılı yaralar, yüzde ve göz çevresinde koyulaşan kızarıklık, baş ağrısı, ateş görülür. Akciğer tutulumunda ateş öksürük solunum zorluğu, ilerlerse kanlı balgam olur. Deri tutulumunda ciltte kızarıklık akıntılı yara morarma ve kangren gelişebilir. Enfeksiyon, sindirim sistemine tutulduğunda bulantı, kusma ishal, ateş, karın ağrısı gibi sorunlara yol açar. Kanser, diyabet ve organ nakli hastalarının bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor” bilgisini verdi.

Hindistan'da kara mantar hastalığı durdurulamıyor Hindistan'da kara mantar hastalığı gün geçtikçe artıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Kara mantar kabusu büyüyor! Hindistan'da ortaya çıkan, sonrasında Mısır ve Irak'ta görülen kara mantar hastalığı Latin Amerika bölgesinde de kendisini gösterdi. Meksika'da Covid-19 atlatan bir kişinin kara mantar hastalığına yakalandığını açıklayan yetkililer, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini belirtti.