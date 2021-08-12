Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Nefes aldırmayan sıcaklarda imdadımıza yetişen klimalar, aynı zamanda ciddi hastalık kaynağı. En sık görülen klima kaynaklı sağlık probleminin akciğer enfeksiyonları olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım “Klimalar basit bir üşütmeden, iyi temizlenmeyen cihazlardan bulaşan lejyonella mikrobunun yol açtığı zatürrelere kadar çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olabilir. Lejyonella zatürresi bağışıklık sistemi zayıf kişilerde yüzde 80 oranında ölüme sebep olabilir” dedi.

Klima hastalıklarının büyük oranda ani ısı değişikliklerine bağlı olarak geliştiğine işaret eden Dr. Tarım “Klimaların üflediği hava, solunum yollarındaki lokal bağışıklık sistemini zayıflatarak virüs ve bakterilerin yerleşip çoğalmasına sebep oluyor. Bu durum kolaylıkla üst solunum yolları, alt solunum yolları ve akciğerde bazı enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca, klima havadaki nem oranını azaltarak, havanın kurumasına sebep oluyor. Mekânda yoğunlaşan kuru hava, burun içi dokularda ve boğazda tahrişe yol açabiliyor” dedi

ASTIM HASTALARI DİKKATLİ OLMALI

Klima ile ortama yayılan tozların özellikle alerjik yapısı ve astımı olan kişilerin şikâyetlerini ve krizlerini tetiklediğini ifade eden Dr. Tarım “Bu durum astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklere neden olabiliyor. Ayrıca klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek ödem ve yüz felci yapabiliyor, kas ağrılarına, kas tutulmalarına neden olabiliyor” diye anlattı.

LEJYONELLA, BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERİ VURUYOR

Sürekli nemli olan klima filtrelerinde zamanla virüsler, bakteriler ve mantarlar üreyebileceğini söyleyen Dr. Tarım, temizliği ve bakımı düzenli yapılmayan klimaların filtre sistemlerinde biriken ve klimaların açılmasıyla iç ortama yayılan mikroorganizmaların solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabileceğine işaret ederek “Klima hastalıklarından en yaygın olarak görüleni lejyonella pnömonisidir. Bu hastalık klima bakterilerinin sebep olduğu bir zatürredir. Bu bakteri nemli ortamlarda ve klima sistemlerinde rahatlıkla yaşayabildiği için, sebep olduğu hastalığa halk arasında ‘klima hastalığı’ denir. Bu bakterinin sağlıklı bir vücutta hastalık yapma potansiyeli oldukça zayıftır, ancak vücut direncinin düşüklüğü hastalık oluşumunu kolaylaştırır. Kanser, diyabet, alkolizm, kronik akciğer veya karaciğer hastalığı olanlarda, yoğun sigara kullananlarda bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hastalığın gelişme sıklığı artar” diye konuştu.

BELİRTİLERİ COVID-19 İLE KARIŞIYOR

Klima hastalıklarının Covid-19 enfeksiyonu ile örtüşebildiğini, bu nedenle ‘klima çarptı’ diye geçiştirmeyip doktora görünmek gerektiğini belirten Dr. Zekai Tarım “Klima hastalıkları da tedavi edilmezse ölüme sebep olabiliyor. Tedavi için en az 2 hafta süreyle bu bakterilere yönelik uygun antibiyotikler kullanılması gerekebiliyor. Kişide ilk 24-48 saat içinde hâlsizlik, kırgınlık, yaygın kas ve baş ağrıları, sonrasında ateş, kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi şikâyetler görülebilirken, hastaların küçük bir kısmında da sinir sistemi belirtileri, konsantrasyon bozuklukları hatta komalık durum oluşabiliyor” diyor.

CİHAZLARI 23 DERECEYE AYARLAYIN

¥ Klimaların bakım ve temizliği her yıl yapılmalıdır. Filtreleri değiştirilmelidir. Bakteri filtresi kullanılmalıdır.

¥ Ortamın aşırı soğutulmamasına dikkat edin. Klima kaynaklı sağlık problemleri genellikle bilinçsiz veya aşırı kullanım sonucu oluşur. Sıcak yaz günlerinde mekân içi ve dışındaki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürür. Ortam için en ideal sıcaklık 21-23 derecedir.

¥ Nem dengesini koruyucu klimaları tercih edin. Böyle bir imkânınız yoksa bulunduğunuz ortamda nemi sağlamak için 1 bardak su bulundurabilirsiniz. Ortamdaki ideal nem oranı yüzde 40-60 arasında olmalıdır.

¥ Klimalardan düzenli örnekler alınıp, düzenli aralıklarla laboratuvarda incelenmelidir.

¥ Klima kullanırken direkt klima karşısında oturmayın, klima rüzgârına maruz kalmayın. Klimayı sürekli olarak değil belirli zaman aralıklarıyla ısısı yavaş yavaş düşürülerek kullanın.

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı ortamlarda bulunan klimaların önünde uykuya daldı, uzmanlar uyararak delta varyantı bulaşının en fazla olduğu yerlerin kapalı alanlar ve klima önleri olduğuna işaret etti.

Klima şikâyetleri dört kat arttı Yaz mevsimiyle birlikte yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları hız kazanırken, şikâyetler de arttı.