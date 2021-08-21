Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica dergisinde yayınlanan ve yaklaşık 5 bin erkek üzerinde yapılan araştırma erkeklerin baba olma ihtimalinin 50 yaşından sonra üçte bir oranında düştüğünü gösteriyor. Çalışmaya göre babalık şansı, sigara, alkol ve kilo probleminden bağımsız olarak düşüyor. Uzmanlar çocuk sahibi olmaya karar veren erkekleri, babalığı ertelememeleri konusunda uyarıyor.

Babalık şansını artırabilen tedaviler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, Bir erkeğin doğurganlık kapasitesine; verdiği spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısına bakılarak karar verildiğini belirterek, "Tüm bu değerlerin yerinde olduğu ancak kadının gebe kalmadığı vakalar da var" dedi.