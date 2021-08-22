Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin aşılamada oldukça iyi ilerlediğini ve ABD'nin önüne geçtiğini dile getirdi.

"SONBAHARA KADAR DELTANIN ÖNÜNÜ TAMAMEN KESMİŞ OLURUZ"

Türkiye'de vaka sayıları ile ölüm oranlarının artmasının delta varyantıyla bağlantılı olduğunun altını çizen Unutmaz, "Türkiye'de çok hızlı aşılama ancak haziran ortasında başladı. İyi ki de başladı. Eğer şu ana kadar yapılan aşılama olmasaydı 100 bin vaka sayılarını çok rahatlıkla görürdük. Belki ölümler 1000'in üzerine çıkardı ki bunu aşılamanın az olduğu bazı ülkelerde görüyoruz. Örneğin, Vietnam'da temmuza kadar az vaka vardı, hiç ölüm yoktu. Şu anda 10 binlere varan vakalar var, yüzlerce insan ise hayatını kaybediyor. Bu, deltanın ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu gösteriyor. Aşıyla bunun önünü kestik. Fakat şu anda özellikle deltaya karşı çift doz BioNTech çok önemli. Ya da 2 doz Sinovac-1 doz BioNTech; 3. doz burada gerekli. Bunun için henüz daha yüzde 40-50'lere yaklaşıyoruz. Yeterince insan aşılanmadı maalesef. Aşı tereddüdünü kırabilirsek sonbahara kadar deltanın da önünü tamamen kesmiş oluruz" dedi.

2 doz BioNTech aşısı olanlar için üçüncü doza gerek olmadığını, bu aşının en az 6-8 ay koruyuculuğu olacağını söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, ilerleyen süreçte 4. doz ve üzeri aşılanmanın şu an için gerekli görülmediğini, 2 doz Sinovac sonrasında 3. doz olarak BioNTech aşısının, 2 doz BioNTech'teki kadar koruyucu olacağını düşündüğünü belirtti.

YENİ VARYANTTA 4. DOZ AŞI GEREKEBİLİR

Virüsün tekrar mutasyona uğraması ve yeni bir varyant oluşması durumunda 4. doz olarak yeni bir aşı gerekebileceğini ifade eden Unutmaz, şunları kaydetti:

"Ben bunun düşük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü delta varyantı gerçekten çok rekabetçi. Onu yenebilecek virüslerin çıkma olasılığı daha düşük gözüküyor. Ama bu 'olmaz' demek değildir. Fakat 3. dozda bence bunu önemli şekilde halledeceğiz. Bu, 'Tamamen virüs sıfırlanacak, hiç kimse hasta olmayacak.' anlamına da gelmemeli. Buradaki amaç virüsle yaşamayı tolere edebilecek düzeye getirmemiz. İsterseniz 10 doz yapın, artık bu virüsü dünyadan çıkaramazsınız. Aynı grip ve diğer virüslerde olduğu gibi. Ağır hastalığı, ölümleri minimuma düşüreceğimiz noktaya geldiğimiz zaman ki 3. dozda bu kesin olacaktır, bu şekilde bu virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz."

HİÇBİR ZAMAN AŞILARIN YÜZDE 100 ETKİSİ YOK

Prof. Dr. Unutmaz, nüfusun tamamı aşılansa da ağır hasta olacak kişilerin çıkacağını, hiçbir zaman aşıların yüzde 100 etkisinin olmadığını belirtti.

İngiltere'de aşı olup hastaneye yatanların ve ölenlerin bulunduğunu ancak hesaplandığında aşıların ölümleri 20-30 kat azalttığını dile getiren Unutmaz, İsrail'de özellikle aşı olup da ölenlerin neredeyse yüzde 90'ının kronik rahatsızlığı olduğunu, 50 yaş altına bakıldığında ise aşı olup hastaneye yatanların neredeyse bulunmadığını anlattı.

"AŞININ İÇİNDEKİ MADDE, VİRÜSÜN İÇİNDE BİNLERCE KAT DAHA FAZLA VAR"

Aşı karşıtları ile yaptırmakta tereddüt yaşayanlara da seslenen Unutmaz, "Aşının içindeki madde, virüsün içinde binlerce kat daha fazla var. Yani eğer öyle bir durum söz konusuysa koronavirüs ile enfekte olduğunuzda o risk binlerce kat daha fazla demektir. Önünüzde böyle bir tehdit var. Orada seçim yapmak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI NEDEN ARTTI?

Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığa ulaştığı düşünülen ancak temmuz ayında vaka ve ölüm artışlarıyla yeniden gündeme gelen İsrail'deki yeni dalgaya değinen Unutmaz, bu ülkedeki artışta aşıların yetersizliğinin kesinlikle söz konusu olmadığını, buna çok bulaşıcı olan delta varyantının yol açtığını kaydetti.

Prof. Dr. Unutmaz, delta varyantı nedeniyle aşıların etkisinde azalma yaşandığını, buna karşılık aşının ağır hastalığı ve ölümleri önlemede etkili olduğunu belirterek, aşılamaya dünyada en erken başlayan ülkelerden birisi olan İsrail'de aşılamanın üzerinden 7-8 ay geçtiğini ve bu sürede o gruptakilerin antikorlarının düştüğünü dile getirdi.

"Bu aslında çok anormal değil" diyen Unutmaz, "Özellikle yaşlı gruplarda beklenen bir durum. Bu sefer hem deltanın oluşması hem yaşlı gruplarda antikor miktarının çok düşmüş olması aşının etkisini azalttı. Bu bakımdan 3. doz gerekti. Bunu da zaten bekliyorduk" diye konuştu.

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