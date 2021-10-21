Türkiye Gazetesi

Dünyada onaylanan ilk koranavirüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı.

KORANAVİRÜSE KARŞI YÜZDE 95,6 ORANINDA ETKİLİ

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının güçlendirici üçüncü dozunun koranavirüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu belirtildi.

AŞILAR KARŞILAŞTIRILDI

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.

ÇALIŞMALAR 11 AY SÜRDÜ

10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişiler iki eşit gruba bölünürken, placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi. 11 ay süren çalışmada katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yarısından fazlasının 16 ila 55 yaş grubunda olduğu, katılımcıların beşte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı.

KORONAVİRÜS VE TÜREVLERİNE KARŞI ETKİLİ

Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, kanıtlara eklenen önemli verilerin, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu koronavirüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

“NORMALE ÖNÜŞTE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR”

Şahin, "Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu. Pfizer ve BioNTech, aşının güvenlik profilinin mevcut diğer verilerle "genel olarak tutarlı" olduğunu ve bilgileri ABD, AB ve diğer düzenleyici kurumlarla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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