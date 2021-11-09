Türkiye Gazetesi

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Hep kan şekeri yüksekliğinin sağlığa zararları üzerinde duruyoruz. Ancak, kanda bulunan şeker miktarının yükselmesi kadar düşmesi de sağlığı tehdit ediyor. Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormon dengesi, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını direkt olarak etkilediğini belirten beslenme ve diyet uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli “Kanda düşük oranlarda şeker bulunması yani hipoglisemi vücudun dengesini bozar. Kan şekeri dengesini etkileyen en önemli faktörler, kan şekerini hızla yükselten ve düşüren yiyecekler, insülin direnci ve aşırı strestir” dedi.



Yeşil elma, armut gibi meyveler ile kan şekerini dengeleyebilirsiniz

BU YİYECEKLER İLE KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEK MÜMKÜN

Kan şekeri dengesini düzenlemek için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Ciğerli, bunun için tavsiye edilen belirli yiyecekler olduğunu belirterek “Özellikle lifli gıdalarla beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Kan şekerini dengede tutmada etkili olan lifli besinler, sindirim ve emilim bakımından dengeli olduğu için kan şekerinde ani yükselişlere, dolayısıyla da ani düşüşlere sebebiyet vermez. Keten tohumu, arpa, kurubaklagil, leblebi, turunçgiller, yeşil elma, armut, incir gibi meyveler, yulaf, bulgur, tam buğdaylı makarna ve ekmek bu tarz besinlere iyi örneklerdir” diye konuştu.

Nefesten kan şekerini ölçen cihaz bulduk Türkiye’de tasarım ve patent bilinci artarken gençlerden de bu konuda önemli çalışmalar geliyor.

'Karışık meyve suyu kan şekerini yükseltebilir' Diyetisyen Miray Bozdoğan, “Mevsim meyveleri ile hazırlanan kokteyller hem vitamin hem de lif deposudur. Ancak yüksek kalori içerikleri ve kan şekerini hızlı şekilde yükseltebileceği için tüketim sıklığına dikkat edilmeli” dedi.