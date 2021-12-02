Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

65 bin kişi ile yapılan uzun dönemli bir çalışma, beyin yaşlanmasının kilolu insanlarda yaklaşık 10 yıl daha erken görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada ileri yaştaki hastalarda beden kitle indeksi ve beynin bilişsel faaliyetlerinin gerçekleştiği kortikal bölgedeki incelmenin doğru orantılı olduğunun gösterildiğini söyleyen radyasyon onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin “Serebral korteks dediğimiz kısım beynin dış yüzey tabakasıdır ve yüksek oranda nöronal hücre cisimciklerinden oluşan gri cevher içerir. Korteksin incelmesi bunama riskini artırmaktadır. Beden kitle indeksi ve bel çevresi ölçülen katılımcıların beyin MR’ları çekildiğinde, obezite oranı arttıkça beyin hacimlerinin küçüldüğü ve korteksin kalınlığının azaldığı ortaya çıkmış. Bu çalışma sağlıklı kiloda kalmanın alzheimer riskini de azaltacağını gösteriyor” dedi.

İnsan beyni küçülüyor! Nedeni ise obezite ABD’li bilim adamlarından dikkat çeken araştırma. Bilim adamları ölen kişilerin otopsi verilerini kullanarak modern insan beyninin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğünü tespit etti. Bu küçülmenin sebebi halen bilinmezken bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: Obezite Covid-19 riskini 3 kat arttırıyor 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse çare aranmaya devam ediyor. Virüsü inceleyen ABD’li bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi. Bilin adamları obezitenin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat arttırdığını açıkladı.