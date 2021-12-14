Türkiye Gazetesi

Kanıtlar, yeni varyantın yalnızca hafif semptomları tetiklediğini gösteriyor. Uzmanlar ise yüksek oranda bulaşıcı olan virüsün belirtileri görüldüğü takdirde kesinlikle doktora başvurulması gerektiğini ifade ediyor. İşte dikkat edilmesi gereken o belirtiler;

TÜKENMİŞLİK

Omicron da yorgunluğa veya aşırı bitkinliğe sebep olabilir. Sürekli uyumak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Ancak yorgunluğun başka sebeplerden ve sağlık sıkıntılarından da kaynaklanabileceğini unutmayın. Mutlaka test yaptırın.

BOĞAZ TAHRİŞİ

Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee’ye göre Omicron ile enfekte olan kişiler, boğaz ağrısı yerine küçük bir boğaz tahrişinden şikâyet ettiler. İkisi bir dereceye kadar benzer olsa da boğaz tahrişi daha acı vericidir.

HAFİF ATEŞ

Önceki varyantlardan kaynaklanan ateş, hastalar üzerinde kalıcı bir etkiye sahipken mevcut varyant Dr. Coetzee’ye göre kendi kendine iyileşen hafif vücut ısısını tetikliyor.

GECE TERLEMESİ

Gece terlemelerinin de yeni Omicron varyantının belirtisi olduğunu söyleyen Uzmanlar, serin bir yerde yatsanız bile giysileriniz ve yatak takımlarınız ıslanır. Bu duruma vücut ağrısı da dâhil olmak üzere başka belirtiler eşlik edebilir.

KURU ÖKSÜRÜK

Yeni varyantta da eskilerdeki gibi kuru öksürük görülebiliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan Omicron açıklaması: 48 saat içerisinde baskın mutasyon olabilir İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Covid-19’un Omicron mutasyonunun 48 saat içerisinde başkent Londra’da baskın mutasyon olacağını öngördüklerini belirtti. Bununla birlikte Javid, uluslararası seyahatler için verilen Covid-19 aşı pasaportlarının 12-15 yaş grubundaki çocukları kapsayacağını da açıkladı.

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti Omicron varyantı ilk ortaya çıktığı günden itibaren hızla yayıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.