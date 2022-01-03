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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor
03.01.2022 - 20:54 |
Son Güncelleme:
03.01.2022 - 20:57
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Covid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELECEK...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
815721
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/815721.aspx
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