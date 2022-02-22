Türkiye Gazetesi

Kansızlık problemi yaşayan kişilerin her geçen gün sayısı artarken kansızlık belirtileri, kansızlık tedavisi, kansızlığa ne iyi gelir, kansızlık nasıl geçer, kansızlık ilaçları gibi konular da Google’da sıklıkla araştırılan konular arasında girdi. İşte kansızlık problemine ilişkin tüm merak edilenler…

KANSIZLIK BELİRTİLERİ

Kansızlık belirtileri; aneminin tipine, ciddiyetine vb. sağlık problemlerine göre değişiklik gösterebilir. Kansızlık hafif bir şekilde seyrediyorsa herhangi bir semptom vermeyebilir. Ancak birçok anemi tipinde şu belirgin semptomlar görülür:

- Çabuk yorulma, halsizlik, enerji kaybı

- Baş ağrısı ve baş dönmesi

- Ciltte solukluk

-Bacaklarda görülen kramplar

- Uykusuzluk

- Nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı

- Saç dökülmesi, tırnaklarda kırılmalar

KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kansızlık, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatabilir, bu nedenle vücut enfeksiyonlara ve hastalıklara yatkın hale gelebilir. Kansızlık durumunda yeterli ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Kansızlık sorununun önüne geçmek için C vitamini tüketerek vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekir. C vitamini ihtiyacını karşılamak için ise portakal, mandalina, limon gibi besinleri tüketmek faydalıdır.

Kansızlığa ne iyi gelir sorusunun cevabı olarak uzmanlar kansızlık değerini yükselten besinler tüketmek gerektiğini söyler. Kansızlık değerini yükseltmek için demir yönünden zengin gıdalar tercih edilmelidir. Kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, kuru baklagiller, kuru yemişler yenmelidir.

Pek çok insanda görülen kansızlığın tedavisi hastalığın şiddetine göre uzmanlar tarafından belirlenir.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Vücudun hayatta kalabilmesi için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç vardır. Bu kırmızı kan hücrelerinin yapısında demir molekülleri ve hemoglobin bulunur. Hemoglobin ise akciğerlerden vücuda oksijen taşır. Kansızlık (anemi), kanda yeterince kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkar. Kansızlığın birçok türü vardır ve tek bir nedeni bulunmamaktadır. Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi, kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma, kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi gibi durumlardan dolayı kansızlık ortaya çıkar.

KANSIZLIK TEDAVİSİ

Kansızlık problemi yaşayan kişiler tarafından ‘Kansızlık nasıl tedavi edilir’ sorusu da sık sık aranır. Kansızlıkta demir tedavisi uygundur. İltihaplı bağırsak hastalığı söz konusuysa, kişinin midesi alınmışsa, kan değeri çok düşükse, doğuma yakın gebelerde damardan demir tedavisi verilebilir. Bu durumlar söz konusu değilse ağızdan demir tedavisi etkilidir. Kansızlığın sebebi vitamin eksikliği kaynaklıysa yine doktorun önereceği vitamin tedavisi faydalı olur. Doğuştan veya kemik iliğinden kaynaklanan kansızlık tedavisinde ise kan hastalıkları uzmanı tarafından uygun bir tedavinin belirlenmesi uygun olur.

Uzmanından çocuklarda kansızlık uyarısı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, ''Çocuklarda en sık görülen kansızlık tipi demir eksikliği anemisidir. Bununla birlikte B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, talasemiler, kan hücrelerinin yapım eksikliğine bağlı anemi sık görülen diğer anemi tipleridir'' dedi.

Bakla çocuklarda kansızlık yapıyor Vitamin ve protein açısından baklanın çok faydalı olduğunu söyleyen Emsey Hospital Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, özellikle çocuklarda bakla tüketimine karşı aileleri uyardı.