Türkiye Gazetesi

Meyan şerbeti; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, ses kısıklığına iyi geliyor, öksürüğü rahatlatıyor. Bu doğal içeceğin faydaları saymakla bitmiyor.

İFTAR SONRASI HAZIMSIZLIĞI GİDERİYOR

Aroması ile alışkanlık yapan, sindirim sistemini koruduğu için sağlık dostu olarak bilinen meyan şerbeti satışa çıktı. Yapımı 4-5 saat arasında süren şerbetin, yerel deyimi ile “Ballanması” ise 5 saatin sonunda oluşuyor. Kahramanmaraş halkının severek tükettiği meyan şerbetinin iftar sonrası kullanması hazımsızlığa, sahurda kullanılması ise tok tutmaya yarıyor.

TAŞ DÜŞÜRMEYE VE HALSİZLİĞE FAYDALI

Meyan şerbetçisi Halil İbrahim Neşnat, “Meyanın faydası çok. Özellikle Ramazan ayında taş düşürmeye, yorgunluğa ve halsizliğe çok faydası vardır. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayına geldik. Tamamen doğal, kendi özünden yaptığımız meyanları satışa sunduk. Taş düşürmeye, sindirim sistemini hızlandırmaya, yorgunluğa, halsizliğe iyi geliyor. Özellikle meyan şerbetini de poşetlere doldurduğumuz için hem daha rahat hem de çevre kirliliğini önlüyoruz. Şişe kullanmıyoruz. Meyan şerbetinin tam kıvamında olması için 5 saat en az durması gerekiyor” dedi.

Meyan kökü şerbetine ilgi büyük Susuzluğu gidermesiyle bilinen meyan kökü şerbeti, Ramazan ayı ile birlikte Mardin’de en çok tercih edilen içecek olmasıyla yoğun talep görmeye başladı.

Ramazanın şifa dolu 'tatlı' serinliği: Meyan şerbeti Gastronomi kenti Hatay'da, hazmettirici ve serinletici özelliğiyle bilinen, binbir zahmetle hazırlanan meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.