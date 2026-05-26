Stanford ve Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, anne karnındaki bebeği kesintisiz takip edebilen giyilebilir bir ultrason bandı geliştirdi. Yeni teknoloji, gebelikte ortaya çıkabilecek risklerin daha erken fark edilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Gebelik sürecinde bebeğin sağlığını düzenli takip etmek için kullanılan mevcut ultrason yöntemleri, hem sınırlı süreli ölçüm yapılabilmesi hem de yanlış alarm riskinin yüksek olması nedeniyle eleştiriliyordu. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, anne adayının günlük hayatında da kullanılabilecek yeni nesil bir ultrason cihazı geliştirdi.

GİYİLEBİLİR ULTRASON BANDI, BEBEĞİ SAATLERCE KESİNTİSİZ GÖRÜNTÜLEYEBİLİYOR

Stanford ve Oxford Üniversitesi öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen 'UPatch' adlı giyilebilir ultrason bandı, fetüsü saatler boyunca kesintisiz görüntüleyebiliyor. Sistem, bebeğin kalp atışı ile göbek kordonundaki kan akışını gerçek zamanlı takip edebiliyor.

Araştırmacılar, mevcut cihazların yalnızca kısa süreli ölçüm yapabildiğini ve hastane ziyaretleri arasındaki önemli verilerin kaçırıldığını belirtiyor. Yeni teknoloji ise sürekli veri toplayarak bebeğin durumundaki değişimleri daha net analiz etmeyi amaçlıyor.

Çalışmada kullanılan prototip cihazın hala harici ekipmanlara bağlı olduğu ve ilk yerleştirme için klasik ultrason desteği gerektiği ifade edildi. Ancak uzmanlar, teknolojinin bu alanda bir ilk olduğunu vurguluyor.

Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan araştırmada, cihazın sinyal kaybı ve derin damarlardan veri alma gibi teknik sorunları özel algoritmalar sayesinde aşabildiği belirtildi.

ABD ve İngiltere’de gerçekleştirilen testlerde toplam 62 hamile kadın üzerinde yapılan ölçümlerde, UPatch’in sonuçlarının geleneksel ultrason cihazlarıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu görüldü.

Bilim insanları şimdi cihazın kablosuz versiyonu üzerinde çalışıyor. Uzun vadede hedef, anne adaylarının evde ve günlük hayat sırasında rahatlıkla kullanabileceği sürekli takip sistemleri geliştirmek. Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde ölü doğum riskini azaltma potansiyeli taşıyor.

