Aşırı sıcaklara dikkat! Küresel ısınma kadınları kanser ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2025 04:00 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 04:01 - Güncelleme:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 17 ülkeyi kapsayan bir araştırma, küresel ısınma sebebiyle artan sıcaklıkların meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerini daha yaygın ve daha ölümcül hâle getirdiğini ortaya koydu. Public

Health dergisinde yayınlanan makaleye göre, sıcaklıklardaki her 1 santigrat derecelik artışın farklı kanser türlerinin 100 bin kişideki görülme sıklığını 173 artırarak 280 vakaya yükselttiği belirlendi. En büyük artış yumurtalık kanseri vakalarında, en küçük artış ise meme kanseri vakalarında görüldü. 100 bin kişide görülen ölüm oranları ise her 1 santigrat derecelik sıcaklık artışında 171 artarak 332’ye yükseldi. Ölüm oranlarında en fazla artış yumurtalık kanserinde, en az artış ise rahim ağzı kanserinde görüldü. İlgili Haber Kanser hastasına artı 1 yaşama umudu! En çok klinik araştırma onkoloji alanında

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe