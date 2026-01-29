Avrupa'dan Türk bilimine iki büyük destek: Görme kaybına karşı yeni umut
Ziyneti Kocabıyık- Koç Üniversitesi, Avrupa’nın en prestijli bilim desteklerinden biri olan Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) iki önemli proje için destek aldı.
Elektrik ve elektronik mühendisliği alanındaki projeler, hem sağlık hem de ileri teknoloji alanında umut verici gelişmeler sunuyor.
Projelerden biri, geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açan optik sinir hasarına yönelik yeni bir çözüm hedefliyor. Prof. Dr. Sedat Nizamoğlu’nun yürüttüğü çalışmada, kablosuz ve bataryasız bir implant sayesinde hasarlı sinirin kendini yenilemesinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Bu metodun, ileride görme kaybı yaşayan hastalar için yeni bir tedavi kapısı aralaması bekleniyor. Diğer proje ise Doç. Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı tarafından yürütülüyor.
Radar, haberleşme ve navigasyon sistemlerinde kullanılan elektronik parçaların daha hassas ve daha verimli çalışmasını hedefleyen bu çalışma, kuantum teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’den bu yıl yalnızca iki projenin ERC desteği alması, Koç Üniversitesinin başarısını daha da dikkat çekici hâle getirdi. Uzmanlar, bu projelerin bilimsel bilginin günlük hayatta kullanılabilecek teknolojilere dönüşmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekiyor.