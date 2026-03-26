Türk Oftalmoloji Derneği uzmanı Prof. Dr. Özlem Yıldırım, Toksoplazma Gondii enfeksiyonunun üveitlere ve kalıcı görme kaybına yol açabileceğini, az pişmiş et ve iyi yıkanmamış sebze-meyvelerin risk faktörü olduğunu vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk Oftalmoloji Derneği Uvea-Behçet Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldırım, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği bilinen Toksoplazma Gondii’nin, enfeksiyona bağlı üveitlerin en yaygın sebeplerinden biri olduğunu ve kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Yıldırım, az pişmiş et, ‘bulaşık’ sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi, parazitle bulaşmış suların kullanılmasının hastalığa yol açtığını ifade etti.

KİŞİSEL HİJYEN EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ

Temel olarak parazite bağlı enfeksiyonları önlemenin yolu, parazitin bulaşmasını önlemektir. Eğitim, tarım, hayvancılık, et ve et ürünleri üretimi ile su kaynaklarının arıtılmasındaki gelişmeler ve gebelik döneminde yapılan taramalar hastalığın sıklığının azaltılması için büyük önem taşır. Bununla birlikte ellerin düzenli yıkanması, etlerin iyi pişirilmesi, sebze ve meyvelerin iyice yıkanarak tüketilmesi, temiz su kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de enfeksiyonun önlenmesinde en temel uygulamalardır.

