26 Aralık 2023 05:21 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 05:29

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İstanbul’da öğretmen olarak çalışan Simge Tanver Çekirdekçi, 2 yıl önce bacaklarında istirahat hâlinde bile dayanılmaz ağrılar çekmeye başladı. Bacaklarında şişlik ve yer yer morluklar da oluştu. Gittiği doktor 40’lı yaşların altına çok nadir olarak görülen aort anevrizması teşhisi koydu. Çekirdekçi’nin böbrek hizasının hemen altından dizine kadar, kasıklarını da geçen seviyede ana damarları tıkanmıştı. Tanver’in bacaklarına giden kan olması gerekenin 50’de biri kadardı. Yani şimdilik kangren olmayacak kadar iplik gibi bir kan gidiyordu. Her an kangren olma riski taşıyordu. Cerrah, Çekirdekçi’ye ağır bir ameliyat önerdi. Karnı açılacak, bağırsakları yan tarafa alınarak böbrek tarafına geçilerek tüm organlar dışarı alındıktan sonra tıkanıklık açılacaktı. Tanver’in karın bölgesinde 30-40 santimetre boyutunda geniş bir yara oluşacak ancak bu ameliyat bacağının zamanla kangren olarak kesilmesi riskini de ortadan kaldıramayacaktı. Stent ya da başka bir yöntemle bacağının kurtarılması mümkün değildi.

Bu ameliyat seçeneğinin bacaklarını kurtarmayacağını gören Simge hanım, onlarca doktora gitti. Hepsinin söyledikleri birbirinden farklıydı. Simge hanım hem ağır bir ameliyat geçirmek istemiyordu hem de bacaklarının kesilmesi ihtimali ile yaşamak istemiyordu.

Simge hanım, uzun araştırmalardan sonra Liv LHospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’na ulaştı. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, bacak damarlarının stentle açılabileceğini ancak tıkalı olan böbrek damarının hasar görebileceğini ve diyalizle yaşamak zorunda kalabileceğini anlattı. Riski göze alan Simge hanım operasyonun yapılmasında ısrarcı olunca 4,5 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu.

AMELİYATTAN 3 AY SONRA KOŞUYA KATILDI

39 yaşında aort tıkanıklığının çok nadir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “Hastanın en önemli risk faktörü sigara kullanımı ve genetik faktörler. Biz de bu yaşta bir kadında bu kadar ciddi bir tıkanıklığı gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Çünkü damar hastalıkları erkeklerde ve 55 yaşın üzerinde daha yaygındır. Yaş ve cinsiyet olarak sıra dışı bir örnekti bizim için. Ameliyattan yaklaşık 2-3 ay sonra koşuya katıldı. Ben açıkçası kendisinden bu kadar performans beklemiyordum. Çünkü normal şartlarda aort ve bacak damar tıkanıklığı olan hastalarda kangrenden ve istirahat ağrısından kurtarmak bile bizim için yeterli bir sonuçtur. Ancak bu hasta gençliğinin de verdiği motivasyonla Avrasya Koşusuna katılmayı bile göze alabilmiş” diye konuştu.

5 STENTLE İKİ BACAĞI KURTULDU

Hastanın 3 yerinden girilerek kasığından aorta kadar tüm damarlarının açıldığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “Hastanın aortu böbrek hizasından iki taraflı baldırlarına kadar tıkalıydı. İki tarafı topladığınızda yaklaşık 50 cm tıkalı bir aort damar tıkanıklığından bahsedebiliriz. Hastaya stent uygulayarak damarını açtık. Hem aorta hem de bacağa doğru giden büyük dallarına stent kondu. Toplamda 5 adet stentle damarlar açıldı. Tekrar tıkanma riski yüzde birin altında diyebilirim. Çünkü geniş damarlarda tekrar tıkanma riski düşüktür” dedi.

HASTASI İÇİN HASTA YATAĞINDAN KALKTI

Simge Tanver Çekirdekçi, Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’na ameliyat olmaya karar verdikten hemen sonra Prof. Dr. Yazıcıoğlu bir kaza geçirerek ameliyat olmak zorunda kaldı. 3 ay operasyon yapamayacaktı. Kangren riski artan Simge hanım başka bir hekime ameliyat olmamakta kararlı davranınca, Prof. Dr. Yazıcıoğlu, geçirdiği operasyonun 10. gününde, kolu bandajlı olarak ameliyata girdi. Operasyon sırasında giyilen kurşun yelekle 4,5 saat süren ameliyatı gerçekleştirdi.