Baş ağrısıyla mücadele ediyordu, 13 yıllık çilesi bitti: "Yaşamaktan zevk alıyorum"

Baş ağrısıyla mücadele ediyordu, 13 yıllık çilesi bitti: “Yaşamaktan zevk alıyorum”

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

13 yıl boyunca şiddetli baş ağrısıyla mücadele eden Yusuf Aydın, İzmir’de uygulanan ‘sinir blokajı’ yöntemiyle sağlığına kavuştu. Geceleri çok ağrı çektiğini belirten hasta tedavi sonrası “Şimdi yaşamaktan zevk almaya başladım” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, yıllardır küme tipi baş ağrısı çeken bir hastasına uyguladığı girişimsel tedaviyle yüz güldürdü. 13 yıldır şiddetli baş ağrısı yaşayan Yusuf Aydın, 10 dakikalık bir işlemle sağlığına kavuşmuş oldu.

“BAZEN HEPİMİZ AĞLIYORDUK”

Tedavi öncesi günlük yaşamının neredeyse tamamını baş ağrısıyla geçirdiğini belirten Yusuf Aydın, "Günde 6-7 kez ağrı çektiğim oluyordu. Geceleri 45 dakika ağrı, ardından 15-20 dakika uyku. İş hayatım, aile düzenim tamamen bozulmuştu. Herkes mutsuzdu, bazen hepimiz ağlıyorduk. 4. seanstan sonra ağrılarımın yüzde 60-70’i kesildi. Şimdi yaşamaktan zevk almaya başladım" dedi.

KÜME BAŞ AĞRISINDA HIZLI MÜDAHALE ŞART

Hastanın tedavi sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, "Hastamız 13-14 yıldır şiddetli, tek taraflı göz çevresinde delici tarzda ağrılar yaşıyordu. Gözyaşı artışı ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği, ilaca dirençli küme tipi baş ağrısı tanısı koyduk. Bu nadir görülen baş ağrısı türünde hızlı ve etkin müdahale büyük önem taşıyor" dedi.

10 DAKİKADA ETKİLİ VE KONFORLU İŞLEM

Uyguladıkları tedavi yöntemini de aktaran Dr. Şahbaz, "Büyük oksipital sinir blokajı, supraorbital sinir tetik nokta ve sfenopalatin ganglion blokajı gibi girişimsel yöntemleri kullandık. 3-4. seanstan itibaren çok iyi sonuçlar aldık. Bugün 6. seansımızı tamamladık. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlem, hastayı rahatsız etmiyor ve sonrasında günlük yaşamına devam edebiliyor" diye konuştu.

