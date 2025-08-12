Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, başına gelmeyen kalmadı! "Kalbim durdu, beni taburcu ettiler!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, başına gelmeyen kalmadı! “Kalbim durdu, beni taburcu ettiler!”
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’da göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikâyetiyle hastaneye başvuran Salih Aydın’a, kalp krizi belirtilerine rağmen "kas ağrısı ve panik atak" teşhisi konularak taburcu edildi. Ancak dakikalar sonra kalbi ve solunumu duran Aydın, hastanede elektroşok ve kalp masajıyla hayata döndürüldü ve acil olarak stent takıldı. Aydın, ihmali gerekçe göstererek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na “öldürmeye teşebbüs” dahil çeşitli suçlamalarla suç duyurusunda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA ‘PARA PAZARLIĞI’ İDDİASI

Yoğun bakımda kendisiyle para pazarlığı yapıldığını ileri süren Salih Aydın, "4 Temmuz’da ikinci stent takılmasının ardından ameliyattan çıktıktan sonra yanımda bulunan Kardiyoloji Uzmanı, ‘Senin oğulların para konusunda sıkıntı çıkardı, sen kaç lira ödeyebilirsin?’ diyerek yoğun bakımda para pazarlığı yaptı. Ayrıca yakınlarıma SGK kapsamında olan tedaviler için ‘SGK bu stentleri karşılamıyor, önce imzalayın, sonra fatura edilir’ şeklinde baskı yapıldı. İlave ücret talebiyle özel stent pazarlaması yapılıyor" dedi.

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, başına gelmeyen kalmadı! “Kalbim durdu, beni taburcu ettiler!” - 1. Resim

“AMELİYAT BİLGİLERİMİN SİLİNDİĞİNİ FARK ETTİK”

Salih Aydın, tedavi kayıtlarının da gizlendiğini ileri sürdü: "4 Temmuz’daki ameliyat ve tedavi bilgilerimiz Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde görünürken daha sonra silindiğini fark ettik. Bu durumun suç delillerinin yok edilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir."

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, başına gelmeyen kalmadı! “Kalbim durdu, beni taburcu ettiler!” - 2. Resim

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç delillerini gizleme ve adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Salih Aydın, "Bu olay sadece bizim yaşadığımız bir trajedi değil; hastaneye güvenerek canını emanet eden herkes için ciddi bir uyarıdır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse tüm detayları ulusal basına taşıyacağız. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nı, görevlerini yerine getirerek bu hastane ve benzeri yerlerde denetimleri sıklaştırmaya, ihmallere göz yummamaya davet ediyoruz. Etrafımızdan ve duyumlarımızdan anladığımız kadarıyla bu hastanede benzer ihmaller ve mağduriyetler az değil. Bu tür olaylar ancak kararlı ve sürekli denetimlerle önlenebilir. Sorumlular korunmadığı, aksine yargı önünde hesap verdiği bir süreç işletilmezse, bu yaşananlar yarın başka ailelerin acısı olacaktır" dedi.

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, başına gelmeyen kalmadı! “Kalbim durdu, beni taburcu ettiler!” - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

