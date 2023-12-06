Çin, Hindistan derken şimdi de Avrupa'da! 'Gizemli virüs' Türkiye'yi etkiler mi?

6 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:28

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin'den yayıldığı iddia edilen yeni bir virüs paniğe neden oldu. Özellikle çocukları etkilediği belirtilen 'gizemli virüs'ün Hindistan'ın ardından Avrupa'nın birkaç ülkesinde daha yayılmaya başladığı belirtilirken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Uzman isimden konuya dair rahatlatan açıklama geldi.

Hollanda ve Danimarka'da tespit edilen virüsle ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkemiz için telaş ve panik oluşturacak bir riskin şuan için bulunmadığını söyledi.

"HERKESİN TEDİRGİN OLMASI ÇOK DA ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Çin'de özellikle çocuk yaş grubunda solunum yolu enfeksiyonları sıklığında artış yaşandığını kaydeden Özlü, "Daha sonra bu artışın Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hatta Fransa'da da görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Hindistan da bu konuda tedbir alan ülkeler arasında yer alıyor. 'Yeni bir virüs mü var? Acaba yeni bir salgın mı başlıyor?' diye korku oluştu" dedi.

"Yakın zamanda böyle bir travma atlattık Covid-19 nedeniyle" diyen Özlü, şu ifadeleri kullandı: "O bakımdan herkesin tedirgin olması bence çok da şaşırtıcı değil. Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Mevsimsel olarak bu dönemde zaten bu tür solunum yolu enfeksiyonlarında artış beklediğimiz bir durum.

Vakalardan da daha çok şimdiye kadar bildiğimiz virüsler ve bakteriler izole edilmiş. Daha çok görülen RSV dediğimiz Rinovirüs dediğimiz ya da Adenovirüs dediğimiz insanda hastalık yapan virüslerin neden olduğu hatta mikroplazma dediğimiz bir bakterinin de burada rol oynadığı yönünde veriler var. Dolayısıyla bir telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil."

"ENDİŞEYE GEREK YOK, TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Kış mevsimi dolayısıyla herkesin tedbirli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Bu mevsimde Kuzey Yarımküre ülkelerinde bu tür enfeksiyonlar beklenen durum. Özellikle çocuklarda daha ön planda görülür, zaten bildirilen raporlar da o yönde. Bu tür solunum yolu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlıyor, daha çok boğaz iltihabı üst solunum enfeksiyonu gibi ama zatürreye de dönüşebiliyor. Özellikle kreşler, okullar nedeniyle çocuklar arasında yayılımı çok daha kolay. Ülkemizde bu yönde şu anda bir veri yok. Türkiye’nin griple ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı verileri sitede takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla daha önceki yıllardakinden farklı bir yoğunluk ya da sıkıntı gözükmüyor. Endişe edecek bir şey yok ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.