Üç diyetisyene göre tansiyon sağlığını destekleyen en iyi ekmek, lif ve mineral açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. Bu ekmek türü kan basıncının dengelenmesine yardımcı olurken damar sağlığını destekliyor ve kan şekerini daha stabil tutuyor.

Ekmek, birçok kişinin günlük beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Sağlıklı bir diyetin parçası olabilen ekmek türleri arasında, özellikle kan basıncı (tansiyon) açısından bazı seçeneklerin diğerlerine göre daha faydalı olduğu belirtiliyor. Bu konudaki kafa karışıklığını gidermek amacıyla üç diyetisyen, tansiyon sağlığını destekleyen en iyi ekmek türünü açıkladı. Uzmanların ortak görüşü ise tek bir ekmek türünde birleşti.

TANSİYON İÇİN EN İYİSİ: TAM TAHILLI EKMEK

Diyetisyenlere göre filizlendirilmiş tam tahıllı ekmek, tansiyon sağlığı açısından en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Bunun temel nedeni, bu ekmek türünün lif ve tansiyonun düzenlenmesinde önemli rol oynayan mineraller bakımından oldukça zengin olması.

Diyetisyen tavsiyesi: ‘Tansiyon dostu ekmek’ çeşidi açıklandı

NEDEN TAVSİYE EDİLİYOR?

Filizlendirilmiş tam tahıllı ekmek, bütünlüğü korunmuş tam tahıllardan üretiliyor. Uzman diyetisyen Alexander LeRitz, bu tahıllarda bulunan lifin damar fonksiyonlarını iyileştirmesi, iştah kontrolünü desteklemesi ve kilo yönetimine katkı sağlaması sayesinde kan basıncının düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar, lif alımının artırılmasının tansiyonu düşürmede etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek tansiyonu olan kadınlar için günde en az 28 gram, erkekler için ise 38 gram lif tüketiminin faydalı olduğu belirtiliyor. Diyetisyen Vickie Klimantiris ise ekmek seçiminde dilim başına en az 3-5 gram lif içermesinin iyi bir ölçüt olduğunu vurguluyor.

Bunun yanı sıra filizlendirilmiş tam tahıllı ekmek, rafine beyaz una göre magnezyum gibi tansiyon düzenleyici mineraller açısından da daha zengin. Örneğin, iki dilim filizlendirilmiş tam tahıllı ekmek, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 12’sini karşılarken, aynı miktarda beyaz ekmek bu ihtiyacın yalnızca yüzde 3’ünü karşılıyor.

Diyetisyen Rachael Ajmera ise filizlendirilmiş tam tahıllı ekmeğin glisemik etkisinin daha düşük olduğunu, bu sayede kan şekerini beyaz ekmeğe göre daha az yükselttiğini ifade ediyor.

BESİN DEĞERLERİ (1 DİLİM İÇİN)

• Kalori: 80

• Karbonhidrat: 15 gram

• Lif: 3–5 gram

• Protein: 4 gram

• Yağ: 0,5 gram

• Sodyum: 75 miligram

• Magnezyum: 26 miligram

İKİNCİ SEÇENEK: EKŞİ MAYALI EKMEK

Filizlendirilmiş tam tahıllı ekmek ilk sırada yer alırken, diyetisyenler ekşi mayalı ekmeği de tansiyon dostu bir alternatif olarak öneriyor. Diyetisen Klimantiris, ekşi maya fermantasyonu sırasında ortaya çıkan bazı bileşenlerin damarları gevşeterek kan basıncının düşmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, ekşi mayalı ekmeğin tam tahıllı unla yapılan versiyonlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü tam tahıllı ekmekler, rafine unla yapılanlara kıyasla lif ve magnezyum açısından daha zengin.

