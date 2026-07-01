Tokat'ta menisküs ameliyatından korkan 60 yaşındaki kadın, diz ağrısını hafifletmek için bacaklarına sardığı "mayıs otu" nedeniyle ikinci derece yanık oluşunca hastanelik oldu. Deri nakli planlanan hasta yaşadığı pişmanlığı anlattı, doktorlar halk arasında yaygın olan bu yönteme karşı uyarıda bulundu.

Tokat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Sati Buz, doktorların dizleri için önerdiği menisküs ameliyatına sıcak bakmayınca ağrıyan bacaklarını çevresinden aldığı tavsiyeler üzerine "mayıs otu" ile sarmak istedi.

DOĞAL TEDAVİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Yaylada topladığı otları dibekte dövdükten sonra akşamdan streçle bacaklarına saran Buz'un sabaha doğru ağrıları daha da çoğaldı. Bunun üzerine bacaklarında şişlik ve derin yanıklar oluşan Buz, yakınlarının yardımıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Buz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Diz ağrısını geçirmek için ot sardı, kabusu yaşadı! “Ateşler gibi yandım”

“AYAKLARIM ŞİŞMİŞTİ”

Sati Buz, mayıs otunun ağrıları götürdüğüne dair kulaktan duyma bilgiler edindiğini söyledi.

Doktorların dizlerindeki menisküs yırtığı nedeniyle önerdiği ameliyata sıcak bakmadığını ifade eden Buz, "Gece 12'de sardım, sabah 7'de açtım ondan sonra olan oldu, ayaklarım şişmişti. Ağrım yüzünden uyguladım, o da başıma yanık açtı." dedi.

Diz ağrısını geçirmek için ot sardı, kabusu yaşadı! “Ateşler gibi yandım”

“BACAĞIM ATEŞLER GİBİ YANDI, ÇOK PİŞMANIM”

Buz, erkenden iyileşip hasta olan annesine bakmak istediği için bu yöntemi denediğini belirterek, büyük pişmanlık yaşadığını dile getirdi.

Mayıs otunu bacaklarına sarıp üzerine bez bağladığını anlatan Buz, şöyle konuştu:

"Menisküs ameliyatından da korktuğum için otu sardım. Yayladan toplamıştım, meğer kendimi yakmak için yaylaya çıkmışım. Ot sabaha kadar kalınca bacağım ateşler gibi yandı. Hiç böyle bir şey görmedim, daha yapmam çok pişmanım. Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin. Aslında bu işin zararlı olacağını da söyleyenler oldu ama kimseyi dinlemedim. Ağrım çoktu, otu sarınca 'iyi gelir' dedim böyle olacağını bilemedim. Ben yandım, başka kadınlar yanmasın."

Diz ağrısını geçirmek için ot sardı, kabusu yaşadı! “Ateşler gibi yandım”

DERİ NAKLİ İHTİYACI VAR

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da ağrıyan bölgelerine sarımsak bağlayanlardan ot toplarken yananlara kadar farklı nedenlerle yanık oluşan birçok hastayı merkezde tedavi ettiklerini belirtti.

Hastanın greft (deri nakli) ihtiyacı nedeniyle Erzurum'a sevk edildiğini aktaran Nohutçu, Buz'un bacaklarında ikinci derece derin yanıklar olduğunu kaydetti.

Ağrıyan bölgelere ot bağlamanın çok yanlış olduğunu söyleyen Nohutçu, "Ota değil doktora güvenin, ota güvenlerin sonu yine doktorda bitiyor. Dolayısıyla en başından doktora gitmek en doğrusu" ifadesini kullandı.

UZMANI UYARDI

Nohutçu, mayıs otunun her yerde bulunabildiğine işaret ederek, "Otu dövüp ağrıyan yerine sürerek ağrının geçeceğine inanıyorlar, aslında öyle bir şey yok, tamamen koca karı ilacı ve bilimsel bir tarafı da yok. Belki birisinin ağrısı zaten geçecekti, onu bağladı geçince herkese önerdi, millet de o ümitle alıp bağlıyor ve çeşitli kimyasal yanıklara, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bilmediğimiz otlar ve onların dövülmesiyle ortaya çıkan enzimler cildimizi yakıyor. Bu tip şeyleri önermiyoruz ama maalesef yaygın. Merkezimizde bu şekilde yılda 10-12 hasta takip ediyoruz, bazıları çabuk, bazıları da ameliyatla, oto greftle iyileşiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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