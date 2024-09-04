Eğer öğrencilerde 15 günü aşarsa... Uzmanlar tehlikeyi işaret etti

İlk defa okula başlayan çocukların okula gitmekte zorlanabildiğini belirten uzmanlara göre ileri yaşlarda bu durum, disleksi ve akran zorbalığı gibi problemlerin habercisi olabilir.

İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı, uzun bir yaz tatilinin ardından çocukların okula başlarken uyum problemi yaşayabileceklerini, ilk kez okula başlayan çocukların bir kısmında “okul reddi” görülebileceğini söyledi. Okul reddinin bazen mide bulantısı, baş ağrısı gibi somatik yakınmalarla baş gösterdiğini belirten Çakmakcı, bu durumun kreş-anaokulu gibi ilk defa okul ile temas edilmesinin yanı sıra okul hayatının ileriki dönemlerinde de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Okula gitme isteksizliğinin altında yatan birçok sebep olabileceğini ifade eden Çakmakcı “İlk defa okula başlayacak olan çocuklar, bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Güven duyduğu ve bağlı olduğu kişi ve ortamdan uzaklaşma korkusu yaşamaktadır. Bunlarda kaygı bozuklukları, ayrılık anksiyetesi gibi durumlar görülebiliyor” dedi. Okulu reddetme hâlinin iki hafta kadar sürmesinin normal kabul edilebileceğini dile getiren Çakmakcı, daha uzun süreli isteksizliğin dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu, disleksi, akran zorbalığı gibi problemlerin habercisi olabileceğini kaydetti. Okula karşı isteksizlik hâlinde ‘Bekleyelim geçer’ denilmemesi gerektiğini ifade eden Çakmakcı “Bu durum 15 günden uzun sürüyorsa mutlaka yardım almak için uzmanlara başvurulmalıdır. İhmal edilmesi hâlinde sorun kronikleşir” uyarısında bulundu.

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HER &LSQUO;ÖZEL' ÖĞRENCİ FARKLI KAYNAŞACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim sistemine ilk kez geniş şekilde yansıtılan “farklılaştırılmış eğitim” kapsamında özel eğitim ihtiyacındaki kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin, sınıflarda akranlarıyla öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesini sağlamak için yeni stratejiler belirlendi. Bu kapsamda sınıflardaki özel eğitim öğrencilerinin hem akademik hem sosyal açıdan desteklenmeleri için uluslararası normlara uygun 12 rehber kitapta öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında yararlanabilecekleri birçok örnek ve yöntem sunuldu. Bu yöntemler, sınıf içinde her öğrencinin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak derslerin nasıl farklılaştırılabileceğine dair pratik bilgiler içeriyor. Farklılaştırılmış eğitim, her öğrencinin öğrenme hızına, yeteneklerine, ilgi alanlarına ve bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir öğretim yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal özellikleri dikkate alınarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hedeflenen öğretim yaklaşımıyla öğrencilerin kendilerine özgü öğrenme yollarını keşfetmeleri ve eğitim süreçlerinden maksimum verim almaları hedefleniyor.