"Et yiyen bakteri" vakası Türkiye'de görüldü mü? Bakanlıktan açıklama

Türkiye'de "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio vulnificus bakterisiyle ilişkili hastalık görüldü mü? Açıklama Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

ABD'DE 17 VAKA, 4 ÖLÜM!

ABD'de sağlık yetkilileri Meksika Körfezi kıyılarında ölümcül olabilen "et yiyen bakteri" vakalarında artış yaşandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Açıklamada, şimdiye kadar tamamı hastaneye kaldırılan 17 "Vibrio vulnificus" vakası görüldüğü ve bu vakalardan 4'ünün ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

"ET YİYEN BAKTERİ" VIBRIO VULNIFICUS NASIL BULAŞIR?

Vibriovulnificus, çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri yediğinizde vücudunuza girebilen bir bakteri türüdür. Ayrıca bakteri ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşar ve insanların yüzme sırasında açık yaralarından vücuda girebilir.

Vibrio vulnificus enfeksiyonları tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

"ET YİYEN BAKTERİ" VIBRIO VULNIFICUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vibriovulnificus enfeksiyonunun belirtileri aniden, genellikle bakteriyle temas ettikten 24 saatten kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Bunlar şunlardır:

-Ateş

-Titreme

-Ciltte kızarıklık veya döküntü, hızla şişme ve ağrı

-Cildinizde büyük, rengi değişmiş veya ağrılı, içi sıvı dolu kabarcıklar.

-Bulantı ve kusma.

-İshal.

-Baş dönmesi, bayılma veya güçsüzlük ( düşük kan basıncının belirtileri).

-Kafa karışıklığı veya değişen zihinsel durum.

-Hızlı kalp atışı.

"ET YİYEN BAKTERİ"VİBRİO VULNİFİCUS'UN TEDAVİSİ VAR MI?

Antibiyotikler, özellikle erken teşhis edilirse Vibrio vulnificus enfeksiyonunu tedavi edebilir. Sağlık uzmanları, cilt enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek ve şok gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için başka tedavi yöntemleri de kullanır.