Ev işi yaptırmak çocuğun geleceğine yatırım! Hem okulda hem işte başarılı oluyorlar

Galler Prensi William ve eşi Kate’in Batı medyasında geniş yer bulan “Çocuklarımıza evde iş yaptırıyoruz. Çünkü ev işleri yapan çocuklar daha zengin, daha fit ve daha mutlu oluyor” şeklindeki sözlerini Türkiye Hastanesi Klinik Psikoloğu Cansu Abalı ile konuştuk…

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TÜRKİYE GAZETESİ- Geçtiğimiz günlerde Galler Prensi William ve eşi Kate’in çocuklarından evdeki her türlü işte yardım etmelerini bekledikleri yönündeki açıklaması, ebeveynleri biraz kıskançlıkla karışık hayrete düşürdü. William ve Kate’in 11 yaşındaki oğulları Prens George, 6 yaşındaki Prens Louis ve 9 yaşındaki kızları Prenses Charlotte’a masayı kurmak, akşam yemeğinden sonra tabakları toplamak ve etrafı toplamak gibi günlük ev işlerini yaptırması, özellikle ‘çocuğunun her şeyi ayağına beklemesinden şikâyet eden anne babaların’ kendilerini bir defa daha sorgulamasına sebep oldu. Ev işlerine yardımın, çocuğun gelişimini nasıl etkilediğini Türkiye Hastanesi Klinik Psikoloğu Cansu Abalı ile konuştuk.

SORUMLULUK DUYGUSU ARTIYOR

Çocuklara ev işleri yaptırmanın çocuğun psikolojik olarak daha sağlıklı, zeki ve çalışkan olmasını sağladığına dair giderek artan kanıtlar olduğunu söyleyen Cansu Abalı “Özellikle 0-6 yaş döneminde çocuğun yaşına uygun verilen ev işleri çocukta sorumluluk bilincini, düzen alışkanlığını, bağımsızlaşmayı, öz güveni, benlik gelişimini, öz bakım becerilerini, hayat becerilerini ve sosyal becerilerini olumlu yönde geliştirir” dedi.

EV İŞİ YAPAN ÇOCUK DAHA ZENGİN OLUR

William ve Kate’in söylediğine göre, ev işleri yapan çocuklar daha zengin, daha zayıf ve daha mutlu oluyorlar. Kate, üç çocuklarının evde ‘işe yaradığını’ düşünmelerinin onların öz güvenini yükselttiğini söylüyor.

SAĞLIĞA DA İYİ GELİYOR

Amerika’da Texas Sprouts adı verilen programda 7 ile 12 yaş arasındaki okul çocukları ile yapılan bahçecilik dersi ile ilgili çalışma, bahçe ile uğraşan çocukların kan şekeri seviyelerinde yüzde 13’lük bir iyileşme sağladığını gösterdi. Aynı zamanda kolesterolü azalan çocukların beyin gücü de arttı.

Virginia Üniversitesi uzmanları tarafından 2019 yılında 10 bine yakın ilkokul çağındaki çocuğun katılımıyla yapılan bir çalışmada; matematik, fen ve okuma becerileri değerlendirildi. Sonuçlar, çocukların ne kadar çok ev işi yaparlarsa akademik olarak o kadar iyi puan aldıklarını gösterdi. Nadiren ev işi yapan çocukların sınıfta başarılı olma ihtimallerinin yüzde 25 daha az olduğu görüldü.

İKİ YAŞINDAN İTİBAREN SORUMLULUK VERİLMELİ

Psikolog Cansu Abalı, yaşlara göre yaptırılan ev işinin çocuğun kişilik gelişimine hangi noktalarda yardımcı olabileceğini şöyle sıraladı:

(2-5 yaş) Öğrenme sırası ve düzen: Oyuncakları ve kitapları temizlemek, çamaşırları çamaşır sepetine koymak, çorapları eşlemek, yataklarını yapmak ve yemek yedikten sonra tabak temizlemek.

(6-7 yaş) Yardımlaşmayı öğrenmek: Yemek hazırlamaya, market alışverişine yardımcı olmak, sofrayı kurmak, çöp atmak, evcil hayvanları beslemek ve bitkileri sulamak.

(8-9 yaş) Her şeyin yeri olduğunu anlamak: Eşyalarını düzenlemek, çamaşırları katlamak ve kaldırmak, bulaşık makinesini boşaltmak ve çatal bıçak ve tabak takımlarını kaldırmak.

(10-11 yaş) Kendine güvenmek: Kahvaltı hazırlamak, okul için öğle yemeği hazırlamak, çöpleri çıkarmak, toz almak.

(12-15 yaş) Önceliklerini belirlemeyi öğrenmek: Bahçe işi, temizlik, çimleri biçme, çarşaflarını değiştirme.

(16+ yaş) Yetişkinliği hazırlık: Alışveriş yapmak, yemek pişirmek, araba bakımı, bakkal ve market işleri, ev aletlerinin temizlenmesi.