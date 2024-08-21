Azalan nüfus için büyük tarama! Köyden kente 20 bin haneye yakın markaj

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2024 Projesi ile toplumun her kesiminden veri toplanarak doğum oranındaki düşüşe çözüm önerileri geliştirilecek. Ayrıca hükûmetin gündeminde de oranı artırmaya yönelik çeşitli teşvik ve destekler yer alıyor.

ESMA ALTIN ANKARA- Türkiye’de doğum oranlarındaki azalış bir güvenlik meselesi hâline geldi. Buna çözüm önerileri geliştirilmesini amaçlayan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2024 Projesi, mayıs ayında çalışmalarına başladı. Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi ile Marmara Üniversitesinin iş birliğinde yürütülüyor. “Toplum için Toplum ile Birlikte” mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, toplumun her kesimine giderek veri toplayacaklarını belirtti. Eryurt “Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin haneyi ziyaret ederek demografik yapı, evlenme eğilimleri ve doğurganlık düzeyi gibi konuları inceleyeceğiz. Ayrıca Suriyeli göçmenlerin uyum süreçlerini de değerlendireceğiz. Geleceğe yönelik planları hakkında bilgi toplayarak göç politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayacağız” dedi.

İŞ HAYATI ETKİLİYOR

Yakın dönemde doğum oranlarının 1,51 çocuğa kadar düşmesi ile birlikte nüfus sağlık araştırmalarının daha da önemli hâle geldiğine vurgulayan Eryurt “2018’de yaptığımız araştırmada kadınların ortalama olarak 2,8 çocuk istediğini gördük. Ancak, mevcut durumda çiftlerin istedikleri sayıda çocuğa sahip olmasının önünde çeşitli engeller bulunuyor. Özellikle çalışan kadınlar arasında istediğinden az çocuğa sahip olanların oranı yüksek. Bu araştırma, bu engelleri anlamamıza ve çözüm geliştirmemize yardımcı olacak” diye konuştu.

Eryurt şöyle devam etti: 15-49 yaş arası evli ve bekâr bütün kadınlarla görüşülerek profilleri, eğitim ve çalışma durumları, karar alma süreçleri ve doğum süreçleri hakkında veri toplanacak” ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA ÇALIŞTAY YAPILACAK

Elde edilen verileri değerlendirmek üzere bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt “Yönlendirme komitesi toplantıları altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilecek. Ekim ayının başında da yine ilgili kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla soru formu çalıştayı düzenleyeceğiz. Araştırmada görev alacak personeller, 2025 mart ayında bir aylık tam zamanlı kapsamlı eğitime tabi tutulacak. Eğitimin ardından da nisan başı gibi ekiplerimiz bütün Türkiye’ye dağılacak” bilgisini paylaştı.

YENİ TEŞVİK VE DESTEKLER YOLDA

Hükûmet, doğum hızını artırmak için tüp bebek tedavisinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve anne dostu hastanelerin kurulması üzerinde duruyor. Esnek çalışma ve doğum izinlerinin artırılması ile kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi konusunda da çalışmalar sürüyor. Ayrıca üç ve üzeri çocuklu ailelere asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi değerlendiriliyor. Evlilik oranlarını artırmak için ise Aile ve Gençlik Fonu uygulamasının kapsamı genişletilerek doğum paralarının güncellenmesi üzerinde çalışılıyor.