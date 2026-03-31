Türk Gastroenteroloji Derneği araştırmasına göre, 50 yaş altı bireylerde kolonoskopi taramasında her 3 kişiden 1’inde polip veya kanser, her 5 kişiden 1’inde ise kanser öncüsü adenomatöz polip tespit ediliyor. Uzmanlar, kolorektal kanser taramasında en etkili yöntemin hâlâ kolonoskopi olduğunu belirtiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip Çalışma Grubu olarak Türkiye genelinde 3820 olgunun katıldığı geniş kapsamlı bir araştırma yaptıklarını açıklayan Türk Gastroenteroloji Derneği Kolorektal Kanser ve Polip Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Erdem Akbal, “Ülkemizde 50 yaştan düşük olguların kolonoskopi taramasında yaklaşık her 3 olgudan 1’inde polip veya kanser, her 5 olgudan 1’inde ise kanser öncüsü adenomatöz polip saptanmaktadır” dedi.

Araştırmanın 24 ayrı merkezde yapıldığını aktaran Prof. Akbal araştırma kapsamında kolonoskopi yapılan vakaların demografik özelliklerinden alkol alışkanlıklarına kadar her detayın incelendiğini belirterek, “Kolonoskopik taraması yapılan olgularda polip sıklığı yüzde 27, kolon kanseri sıklığı ise yüzde 1,3 olarak saptandı” ifadelerini kullandı.

Hastalığın insidans ve mortalitesinin coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin de, kolorektal kanserin tarama programları sayesinde önlenebildiğini ve taramada en etkili yöntemin hâlen kolonoskopi tetkiki olduğunu vurguladı.

