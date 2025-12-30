Basit bir boğaz ağrısıyla başlayan süreç, 54 yaşındaki Mark Brooks’u ölümle burun buruna getirdi. Nadir görülen “et yiyen bakteri” hastalığıyla mücadele eden Brooks, geçirdiği 25 ameliyat sonrası hayata tutundu.

54 yaşındaki Mark Brooks, basit bir boğaz ağrısının tetiklediği ve ölüm oranı yüzde 20 olarak bilinen “et yiyen bakteri” hastalığı nedeniyle geçirdiği zor günleri atlattı.

“Nekrotizan fasit” adı verilen ve nadir görülen bu ciddi enfeksiyon, sporla yakından ilgilenen Brooks’un kolunda hızla ilerleyerek hayati tehlikeye yol açtı. Brooks, hastalığın Aralık 2023’te geçirdiği şiddetli bir boğaz enfeksiyonunun ardından spor salonunda yaşadığı bir zorlanma sonrası geliştiğini düşündü.

Yaşadıklarını anlatan Brooks, “Tamamen sağlıklıydım, her şey bir anda oldu. Bir anda kendimi yaşam savaşı verirken buldum” dedi. Hayatında yaşadığı en şiddetli boğaz ağrısını geçirdiğini söyleyen Brooks, buna rağmen yoğun bir spor antrenmanı yaptığını ifade etti.

SPORDA SAKATLANDIĞINI DÜŞÜNDÜ ANCAK…

İngiltere’nin Grimsby kentinde yaşayan üç çocuk babası Brooks’un o dönemde aralıklı oruç yaptığı da öğrenildi. Brooks, bu durumun bağışıklık sistemini zayıflatmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Spor sırasında dirseğinde hafif bir zorlanma hissettiğini ancak bunu önemsemediğini anlatan Brooks, daha sonra yüksek ateşle uyuyakaldığını söyledi. Uyandığında ise kolunda şiddetli bir ağrı başladığını ve kolunu kullanamaz hale geldiğini belirtti.

Ateşinin düşmemesi ve kusma şikayetlerinin başlaması üzerine durumunun ciddiyet kazandığını fark eden Brooks, başlangıçta bunu basit bir sağlık sorunu sandığını ifade etti. Ancak belirtiler hızla ağırlaştı.

