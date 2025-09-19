Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > İlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik

İlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik
Alzheimer, Erken Teşhis, Demans, Nöroloji, Yaşlılık, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Sümer, Alzheimer hastalığında erken tanının hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada kritik rol oynadığını vurguladı. Alzheimer, özellikle ileri yaşlarda hafıza ve diğer beyin fonksiyonlarında kalıcı kayıplara neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Hastalığın ilk evrelerinde hafıza problemleri ve duygu durum değişiklikleriyle kendini gösteren tablo, zamanla günlük yaşamı derinden etkileyen bir hale geliyor.

Erken tanı ve uygun yaklaşımlar, hastalığın seyrini yavaşlatmada ve yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynuyor. Bu nedenle belirtilerin doğru tanınması, hastalıkla mücadelede atılacak en önemli adımlar arasında yer alıyor.

HAFIZA BOZUKLUĞUYLA ORTAYA ÇIKIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sümer, Alzheimer hastalığında ilk belirtilerin hafıza bozukluklarıyla ortaya çıktığını belirtti.

Sümer, "Başlangıçta randevular unutulur, evde para ve anahtar gibi eşyalar kaybedilmeye başlanır. Ayrıca içe kapanma, sıkıntı, sinirlilik gibi duygu durum değişiklikleri ortaya çıkabilir. Kişi daha alıngan ya da umursamaz hale gelebilir. Kelime hazinesindeki azalma nedeniyle basit cümlelerle konuşma ve anlama güçlükleri de erken dönemde görülen belirtiler arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

UNUTKANLIK, UYARICI BELİRTİ OLABİLİR

Unutkanlıkla seyreden birçok hastalık olmasına rağmen en sık Alzheimer'a rastlandığını vurgulayan Sümer, dalgınlık ve dikkatsizlik durumları ile depresyonda da unutkanlığın yaşandığını, görme veya işitme sorunları bulunan hastaların çevreyle iletişiminin bozulması nedeniyle yanlışlıkla demans tanısıyla karşılaşabildiğini aktardı.

Unutkanlık, alışkanlık ve kişilikte ani değişiklikler, huy farklılıkları, kaygı, depresif ruh hali, öfke, ilgisizlik, halüsinasyonlar, sabit fikirlilik ve ısrarcılığın Alzheimer'ın uyarıcı belirtileri arasında sayılabileceğini kaydeden Sümer, bu tip bulgular görüldüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini bildirdi.

YENİ YÖNTEMLER UMUT VAAT EDİYOR

Erken tanının, hastalığın seyri açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Sümer, "'Zaman eşittir beyin' mottosunu hatırlatmak isterim. Ne kadar erken tanı konulabilirse o kadar hızlı tedaviye başlanır. Her ne kadar hastalığın kesin tedavisi olmasa da erken dönemde uygulanan ilaç, davranış ve fizik tedaviler, hastalık seyrini olumlu etkileyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Ailesel Alzheimer'ın, hastaların yüzde 3-5'inde görüldüğünü ve belirtilerin 40-50 yaşlarında ortaya çıktığını aktaran Sümer, ilaçlarla hastalığın seyrini yavaşlattıklarını, bağışıklık sistemi üzerinden geliştirilen yeni tedavi yöntemlerinin umut verici olmasına rağmen yan etkileri nedeniyle henüz rutin kullanıma girmediğini belirtti.

"HASTA SOSYAL OLARAK AKTİF TUTULMALI"

Prof. Dr. Sümer, Alzheimer'ın sadece ilaçlarla yönetilebilen bir hastalık olmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Yakınların hastalığı kabul etmesi, sabırlı davranması ve günlük ihtiyaçları karşılaması büyük önem taşıyor. Hastanın sosyal olarak aktif tutulması, resim, müzik, el işi gibi etkinliklere katılımı, süreci olumlu etkiliyor. Ayrıca, güvenlik için Alzheimer bileziği, konum belirleyici cihazlar veya kimlik bilgilerinin taşındığı kolyeler kullanılmalı."

Alzheimer'dan korunmada zihinsel ve sosyal aktivitelerin önemli rol oynadığına işaret eden Sümer, "Beyni sürekli aktif tutmak, yeni şeyler öğrenmek, hobiler geliştirmek, zihinsel merakını canlı tutmak çok önemli. Alzheimer hastalığının en sevdiği düşünce yapısı 'Ben unumu eledim, eleğimi astım.' zihniyeti. Eğitim düzeyi arttıkça Alzheimer sıklığının azaldığını biliyoruz. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme, aktif sosyal yaşam ve yeni ilgi alanları, hastalıktan korunmada güçlü bir kalkan oluşturuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi - SağlıkKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendiUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyor - SağlıkUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyorUzmanından uyarı: Asitli içecekler sindirimi bozuyor, susuzluğu artırıyor - SağlıkUzmanından uyarı: Asitli içecekler sindirimi bozuyor, susuzluğu artırıyor6 aydır geçmeyen hıçkırık sonunda durdu! Şifası özel bir yöntemle bulundu - Sağlık6 aydır geçmeyen hıçkırık sonunda durdu!Çocuklarda en sık görülen 5 hastalık! Okullara dikkat - SağlıkÇocuklarda en sık görülen 5 hastalık! Okullara dikkatUzmanı tavsiye etti! Düzenli egzersizlerle kanserin önüne geçilebilir - SağlıkUzmanı tavsiye etti! Düzenli egzersizlerle kanserin önüne geçilebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...