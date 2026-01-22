Çin’in elektrikli otomobil sahnesinden çıkan yeni spor otomobil SC01, artık Avrupa pazarında boy göstermeye hazır. 429 beygir gücündeki bu çift motorlu elektrikli roadster, 1000 adetlik üretimle sınırlı olacak ve İtalya’da montajlanarak Avrupa’ya giriş yapacak.

SC01, ilk olarak Çin’de “Small Sports Car SC-01” adıyla duyurulmuş ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Aracı geliştiren firma, bu roadsterı Avrupa pazarına taşımak için özel bir strateji izliyor ve buradaki versiyonunun İtalya’da lokal olarak monte edileceğini açıkladı. Böylece, yalnızca 1000 adetlik sınırlı üretimle satışa sunulacak model, hem sportif ruhu hem de seçkin kullanıcı kitlesi hedefiyle öne çıkacak.

SC01’in Avrupa tanıtımı ve resmi detayları için marka tarafından 24 Ocak’ta çevrimiçi bir etkinlik planlanıyor. Bu etkinlikte fiyat, donanım seviyeleri ve satış sonrası program gibi konuların daha net bir şekilde açıklanması bekleniyor.

Çinli elektrikli Roadster Avrupa yolunda: 1000 adetle sınırlı olacak

SC01’in teknik altyapısı, klasik spor otomobil tarifine elektrikli bir bakış sunuyor. 1.365 kg ağırlığa sahip olan araç, iki adet elektrik motoruyla toplamda 429 hp (320 kW) güç üretiyor. Bu performans, aracı sadece güçlü değil aynı zamanda sürüş dinamikleri açısından da iddialı kılıyor.

500 KİLOMETRE MENZİL

60 kWh kapasiteli batarya ile araç yaklaşık 500 kilometreye kadar CLTC menzil sunabiliyor. SC01’in 0-100 km/sa hızlanması ise yaklaşık 2.9 saniye civarında gerçekleşiyor, bu da onu birçok geleneksel spor otomobille karşılaştırılabilir seviyeye taşıyor.

SC01, sportif coupe/roadster çizgilerini hafif ve minimalist bir iç tasarımla birleştiriyor. Büyük dokunmatik ekranlar ve çok sayıda teknoloji yerine, sürüş odaklı analog kontrol düğmeleri, sportif koltuklar ve sade bir gösterge paneli dikkat çekiyor.

SC01’in Avrupa fiyatı henüz resmen açıklanmadı, ancak Çin’deki 33 bin dolarlık fiyat seviyesinin üzerine çıkacağı ve Avrupa’da 61 bin euro civarı bir fiyat bandına oturabileceği konuşuluyor.

