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Haberler > Sağlık > İlk hedef sezaryende yüzde 5 azalma! Adım adım gidilecek

İlk hedef sezaryende yüzde 5 azalma! Adım adım gidilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk hedef sezaryende yüzde 5 azalma! Adım adım gidilecek
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Planın temel amacı, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğumu teşvik etmektir" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de 100 doğumun 61’inin sezaryenle gerçekleştirildiğini ve bunun dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu oranı aşağı çekmek için harekete geçtiklerini belirterek “Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 3 Ekim 2024 tarihinde ‘Doğal Olan: Normal Doğum’ farkındalık kampanyamızı başlattık. Bu süreci sadece tanıtım kampanyası olarak görmedik. Alanında yetkin hekim arkadaşlarımızın ve ebelik hocalarımızın da dâhil olduğu detaylı bir eylem planı hazırladık. 4 Ekim 2024 tarihinde başlattığımız ve 40 hafta sürecek olan, 14 temel eylemden oluşan bir eylem planı oluşturduk. Bu planın temel amacı, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğumu teşvik etmektir. İlk etapta sezaryen oranlarında yüzde 5 oranında bir azalma hedefledik” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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