İştahsızlıkla gitti, kalbinde 'balon' çıktı! Karın damarından bağırsağa köprü yapıldı

Kalbinde “patlamaya yakın” balon olduğu ve burada oluşan pıhtıların nadir görülen bir duruma yol açarak bağırsak ile böbreğe giden damarları tıkadığı tespit edilen 64 yaşındaki Sait Karaaslan, bacağından alınan toplardamarın baypasla bağırsak atardamarına bağlanması sayesinde hayata tutundu.

Karaaslan’ın tedavisini gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, hastasının iştahsızlık ve kilo kaybına çözüm bulunamaması üzerine kendilerine yönlendirildiğini belirterek konuya dair açıklamalarda bulundu.

Erkanlı, “Burada yaptığımız anjiyografik tetkiklerde hem bağırsağa giden damarda hem de böbreğe giden damarda ciddi bir tıkanıklık tespit ettik. Tıkanıklığın sebebi kalpte içi pıhtı dolu yaklaşık 6 santimetrelik balonlaşmaydı. Pıhtı bağırsak ve böbrek sistemine karışıyordu. O pıhtıların bağırsak sistemine ve böbrek sistemine attığını fark ettik. Dört saat süren ameliyatla kalpteki balonlaşmayı tamir edip, karın içindeki damardan bağırsak damarının içine özel bir yol yaparak baypas yaptık. Bu çok nadir yapılan bir ameliyattır. Ama asıl nadir olan, kalpteki balonlaşmanın bağırsak damarına atıp hastanın hayatını tehdit edecek hâle getirmesidir” dedi.