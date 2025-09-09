Kilo kaybı ve halsizlik yaşıyordu... Aile hekimine gidince gerçeği öğrendi

Sarıyer'de yaşayan 53 yaşındaki Hatice Şen, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle gittiği Sarıyer 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ndeki aile hekimi tarafından hastaneye yönlendirildi.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Şen'e, yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi kondu. Aile hekiminin yönlendirmesi sayesinde kanseri erken teşhis edilen Şen, hastanede uygulanan tedavi sürecinin ardından iyileşti.

“TARAMA YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN” UYARISI

Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hamza Ağca, kanser taramalarının önemi ile erken teşhis sayesinde kanserden kurtulan Hatice Şen'in tedavi sürecini anlattı.

Aile sağlığı merkezlerinin görevinin hastalık olmadan önlem alıp hastalığın oluşmasının önüne geçmek olduğunu aktaran Ağca, bunun için de kanser taramaları, aşılar gibi halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri almanın en önemli görev olduğunu söyledi.

Ağca, vatandaşların aile sağlığı merkezlerinde kanser taramalarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak, bunlar arasında en önemli taraması yapılan üç kanser olduğunu belirtti.

2 YILDA BİR MAMOGRAFİ ŞART

Sebebi bilinen ölümler arasında ön planda olan kadınlarda meme kanseri taraması yaptıklarını dile getiren Ağca, şunları kaydetti:

"Bunun için 40 ile 69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir mamografi çektirmeliler. Yine ikinci bir tarama, bu da aile sağlığı merkezlerinde yaptığımız bir şey, kadınlarda serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yapıyoruz. Bunun için de 30 ile 65 yaş aralığındaki kadınlar yine 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırmalılar. Bunlar bütün aile sağlığı merkezlerinde yapılabilen taramalar. Üçüncü bir taramada kolorektal kanser taraması. Yani kalın bağırsakla yaptığımız kanser taraması. 50-70 yaş aralığındaki erkek kadın, bütün nüfus bu taramayı 2 yılda bir yaptırabilirler."

Ağca, bu taramalar için vatandaşların aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimleriyle görüşmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü kanserle mücadelede en önemli etkin yöntem bu taramalardır. Dolayısıyla da bu taramalarla hem öldürücülüğü hem de sakat bırakmayı azaltmış olacağız. Sonuç itibarıyla hem biz görevimizi yerine getirmiş olacağız hem de halkımız hastalanmadan yaşamış olacak, sağlığı yerinde olacak." diye konuştu.

ŞU ANDA HASTALIĞINI ATLATTI

Dr. Ağca, hastaların her türlü şikayetle gelebildiğini dile getirerek, "Karın ağrısı, ishal, kabızlık, hastalık, büyük abdestinde renk değişikliği olmuş olabilir. Sonuç itibarıyla biz bu şikayetleri gördüğümüzde, bunun taramaya uygun olduğunu, zaten yaş grubunun da uygun olduğunu gördüğümüzde işlemlerini yaptırdık. Nihayetinde hastane ile bir sonraki basamakta da irtibatını sağladık. Kendisi de çok uyumlu bir hasta sağ olsun. Dolayısıyla şu anda hastalığını atlattı. Kilo kaybı olmuştu, o kaybettiği kiloları tekrar aldı. Kanserle mücadelesine başarılı şekilde devam ediyor ve normal vatandaşımızdan da herhangi bir farkı kalmadı."

KİLO KAYBI VE HALSİZLİK YAŞIYORDU

Gerektiğinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), icap ettiği durumlarda da hastaneyle işbirliğini sağladıklarını anlatan Ağca, şunları söyledi:

"Hasta şikayetlerini anlattı; kilo kaybı, halsizlik... Onun üzerine Hatice Şen'i hastaneye yönlendirdik. Orada ilgili branşlarla, gastroenteroloji, genel cerrahi branşlarıyla görüştü. Çeşitli gerekli diğer tetkikleri yapıldı ve bunun sonucunda da tedavisi düzenlendi. Yani sonuç itibarıyla bu tek bir yerde tedavi olunabilecek bir durum değil. Birinci basamak aile sağlığı merkezleri, ikinci basamak hastaneler, üçüncü basamak üniversite hastanelerinin işbirliğiyle yürütülmesi gereken bir süreç. Nihayetinde vatandaşımız da bu süreci gayet iyi şekilde yürüttü ve şu anda sağlığına kavuşmuş durumda."

Ağca, vatandaşlara düzenli olarak aile sağlığı merkezlerinde kontrollerini yaptırmaları tavsiyesinde bulunarak, bir tespit yapılması halinde hastaların ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirildiğini, sistemin de bu şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

İLAÇ ALIYOR ANCAK KAN DEĞERLERİ YÜKSELMİYORDU

Hatice Şen ise düzenli olarak her ay kan tahlillerini yaptırdığını, ilaçlar aldığını ancak kan değerlerinin bir türlü yükselmediğini kaydetti.

Daha sonra Aile Sağlığı Merkezi'ndeki aile hekiminin randevu alarak kendisini Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdiğini anlatan Şen, yapılan kolonoskopi tetkikleri sonucu bağırsağında kitleler olduğunun belirlendiğini aktardı.

Şen, bu süreçte ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek, ameliyat sonucunda kitlelerin alındığını bildirdi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Şen, şu an sağlığına kavuştuğunu, 3 ayda bir kontrollerinin yapıldığını dile getirdi.

“HASTALIĞI YENECEĞİM DEDİM”

Şen, "İlk önce üzüldüm kendimden dolayı. Sonra dedim ki ben bu hastalığı yeneceğim. Ameliyat oldum ve yenmeye karar verdim. Şu an iyiyim, mutluyum." ifadesini kullandı.

Hastalığıyla ilgili dışkıda kan, karın ağrısı ve kan değerleri düşüklüğü gibi belirtiler olduğunu anlatan Şen, "İshaldim, kabızdım. Şu an bunlardan kurtulmak üzereyim." dedi.