Kırık kalp sendromu gerçek! Romantik değil ciddi bir hastalık

Tıptaki adı “Takotsubo sendromu”… En önemli sebebi stres… Genellikle ani bir duygusal veya fiziksel stres sonucunda ortaya çıkan bir kalp hastalığı, halk arasında “yaşadıklarına kalbi dayanamadı” cümlesinin tam karşılığı…

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çoğumuz daha çok 14 Şubat sevgililer günü döneminde gündeme gelen “kırık kalp sendromu”nun romantik bir tanımlama olduğunu düşünüyoruz. Sıklıkla menopoz sonrası ve yüksek tansiyon şikayetleri olan kadınlarda aşırı stres, üzüntü veya aşırı fiziki stres sonrası görülen bir kalp hastalığı olan bu sendrom aslında son derece ciddi, erkekleri de etkileyen ölümcül bir kalp hastalığıdır. Gerçek koroner kalp hastalıklarının yüzde 2-3’ünü oluşturan bu sendromun esas sebebinin stres hormonları olduğunu söyleyen kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal “Stres hormonlarına bağlı olarak kalp kasılması bozulur. Hastalar acile göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurur ve kalp krizinin tipik bulguları vardır. Yani kalp grafisinde anormal değişiklikler görülür ve kalp krizinin göstergesi olan kalp enzimleri yüksek bulunur” dedi.

ANİ ÜZÜNTÜ SEBEP OLUYOR

Tıptaki adı “Takotsubo sendromu”… Takotsubo sendromu, genellikle ani bir duygusal veya fiziksel stres sonucunda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır. Sanıldığı gibi bir Japon bilim adamının bulduğu bir hastalık değildir. “Takotsubo”, Japoncada “ahtapot yakalayıcı” anlamına gelir ve bu sendromda kalbin şeklinin, bir ‘takotsubo’ya benzemesi sebebiyle bu ismi almıştır. Belirtileri, kalp krizi ile benzerlik gösterir, ancak temelinde kalp damarlarının tıkanmasından ziyade, kalp kasının geçici olarak zayıflaması yatmaktadır. Burada ayırıcı teşhis çok önemlidir.

“Takotsubo sendromu”nu damarların tıkanması sonucu oluşan kalp krizinden ayırt etmek için mutlaka koroner anjiyo yapmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal “Kalpteki kasılma bozukluğunun aşırı yoğun üzüntü sonrası stres hormonlarına bağlı olduğu anlaşılınca kalp yetmezliği için verilen ilaçlarla hastalar kısa sürede çoğunlukla toparlar” diye açıkladı.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ İLE AYNI

Belirtileri tıpkı kalp krizinde olduğu gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve bulantıdır. Bu belirtiler genellikle aniden başlar ve stresli bir olaydan sonra meydana gelir. Genellikle, bu sendrom geçici bir durumdur ve erken müdahale ile tedavi edilebilir.

STRES ALTINDA YAŞAYANLAR KALBİNİZE DİKKAT!

Takotsubo sendromunun, stresin kalp üzerinde nasıl bir etki oluşturabileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu aktaran Prof. Dr. Köksal “Özellikle kadınlarda, özellikle de menopoz sonrası dönemde daha yaygındır. Bununla birlikte, her yaştan kişide de görülebilir. Yüksek stres altında çalışan kişiler veya büyük travmalar yaşamış olanlar, bu sendrom için daha fazla risk taşıyabilir. Hastalığın tedavisinde geçici kalp kasılma bozukluğu için verilen ilaçlar kadar psikolojik destek de çok önemlidir. Kalp kadar duygular ve ruh da tedavi edilmelidir. Tedavi, kalp kadar ruhunuza da dokunmalıdır. Psikoterapi ve aile fertlerinin desteği çok büyük önem taşır.

KALBİ NELER KIRIYOR?

● Yakın birinin kaybı

● Kaza haberleri

● Kanser teşhisi gibi kötü haberler

● Boşanma, terk edilme, ani ayrılıklar

● Para ile ilgili problemler

● Şiddetli tartışmalar

● Deprem