Küçük hediyelerle onların gönlünü kazanın! Bayram çocuklara gelenekleri hatırlatır

Bayram ritüellerinin çocuklara manevi değerleri aşılamak için en önemli fırsatlardan biri olduğunu söyleyen uzmanlar, ailelere “Çocuklarınızla aile büyüklerinizi ziyaret edin. Sevgi ve paylaşma duygusunu onların da yaşamasını sağlayın” tavsiyesinde bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bireyselliğin ağırlık kazandığı günümüzde gelenek ve göreneklerimiz giderek unutulmaya başladı. Uzun bayram tatillerinin gezme tatili hâline dönüşmesi, anne baba çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin bayram ziyaretlerini ikinci plana atması çocukların bayram geleneklerini bilmeden büyümesine sebep oluyor. Belki de bizden sonrası kuşaklar bayram ziyaretini ve kurallarını hiç hatırlamayacak.

Dinî bayramlarımızın çocuklara gelenekleri hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmalarına yardımcı olmak adına çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu İnci Nur Ülkü “Bu özel günlerde bayram ritüellerini eksiksiz yerine getirmek ve çocukların aile büyükleriyle buluşması, onların akrabalarıyla aralarındaki duygusal bağın güçlenmesini sağlar. Sağlam bir gelecek için bayram fırsatını kaçırmayın” tavsiyesinde bulunuyor.

BAYRAMI YAŞAYIN VE YAŞATIN

Bayramların geleneklerimizi yaşatabilmek için elimizde kalan birkaç fırsattan biri olduğunu dile getiren Ülkü, geleceğe sahip olabilmek için köklerimize sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatarak “Birlikte yapılan yemekler, paylaşılan sohbetler, oyunlar ve geleneksel ritüeller, ailenin birlikte geçirdiği zamanın değerini artırır. Bu değerleri ön planda tutarak, çocuklarımıza ve gençlere bu özel günleri unutulmaz kılmak ve aile bağlarını güçlendirmek bizim elimizde” diye konuştu.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİN

Mahalle kültüründe çocuklar komşu teyzeleri, amcaları, ninelerin kapısını çalar, bayram kutlar, şekerini, mendilini bazen de harçlığını alırdı. Apartman hayatının ağırlık kazandığı günümüzde ise ya komşular birbirini tanımıyor ya da güvenlik sebebiyle anne babalar çocuklarına apartman içinde bayram ziyareti için izin vermiyor.

Oysa küçük hediyelerin çocukları duygusal açıdan geliştirdiğine işaret eden, klinik psikolog İnci Nur Ülkü “Çocuklarımıza bayramları anlatmak, onlara gelenek ve göreneklerimizden bahsetmek, değerlerimizi aşılamak oldukça önemlidir. Bu özel günlerde çocuklar, genellikle uzun zamandır görmedikleri aile büyüklerini, teyzelerini, halalarını ve diğer yakınlarını görmek için heyecanla beklerler. Bu buluşmalar, sadece fiziksel bir birliktelik değil, aynı zamanda duygusal bir bağın da güçlenmesine vesile olur. Anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden aldıkları küçük hediyeler, çocukları mutlu eder ve onların sevgi ortamında kendilerini daha iyi ve güvende hissetmelerini sağlar” dedi.

ÇOCUĞUN SOSYAL ENDİŞESİNE DİKKAT

Bayram döneminde sosyal etkileşimlerin, çocuklar için heyecan verici olabileceği kadar, bazıları için de kaygı oluşturabileceğini dile getiren uzman klinik psikolog İnci Nur Ülkü “Her çocuk farklı. Bazıları sosyal oluyor, bazıları ise misafir geldiğinde odasından çıkmak istemiyor. Özellikle utangaç veya içe dönük çocuklar, kalabalık ortamlarda veya yoğun sosyal etkinliklerde kendilerini rahat hissetmeyebilirler, kaygıları artabilir. Eğer çocuğunuz insanlarla iç içe olmaktan hoşlanmıyorsa onlara sakin ve güvenli bir ortam sağlamak, sosyal etkileşimlerin daha kolay ve keyifli olmasını sağlayabilir. Onları akrabaları veya arkadaşları ile kıyaslamamak, eleştirmemek ve uzun nasihatler vermemek lazım. Önemli olan, çocukların kendi hızlarında ve rahat hissettikleri şekilde sosyal etkileşimleri deneyimlemelerine imkân tanımaktır” diye diye anlattı.