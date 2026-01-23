Masum sanılıyor ama tehlikeli! "Her gün görüyorum" diyen uzmandan uyarı
Bu yıl suçiçeği vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten uzmanlar, aileleri uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, "Son bir aydır suçiçeği görmediğim tek bir gün bile olmadı. Meslek hayatımda ilk kez bu kadar sık karşılaşıyorum. Bu durum bizim için ciddi bir uyarı olmalı" dedi.
Çocuk polikliniklerinde suçiçeği vakalarında ciddi artış yaşanırken, uzmanlar hastalığın potansiyel ciddi komplikasyonlarına ve aşılamanın en etkili korunma yöntemi olduğuna dikkat çekiyor.
- Çocuk polikliniklerinde suçiçeği vakalarında son dönemde ciddi bir artış yaşanmaktadır.
- Hastalık, özellikle 1 yaş altı bebeklerde ve adölesanlarda beyin zarı iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
- Suçiçeğine karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır; yüzde yüz koruma için iki doz önerilirken, Türkiye'de ulusal takvimde tek doz bulunmaktadır.
- Uzmanlar, vaka artışının aşı karşıtlığından kaynaklanabileceğini belirtip, aileleri belirtilerde doktora başvurmaya çağırıyor.
Ateş, halsizlik ve döküntülerle kendini gösteren, oldukça bulaşıcı bir hastalık olan suçiçeği, bu yıl çocuk polikliniklerinde sıkça görülmeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, son dönemde suçiçeği vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek aileleri uyardı.
CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR
Suçiçeğinin Varicella Zoster virüsünün neden olduğu döküntülü bir hastalık olduğunu belirten Dr. Pekuz, genellikle iyi seyirli olsa da özellikle 1 yaş altı bebeklerde ve adölesan dönemde daha ağır tablolarla görülebildiğini söyledi. Hastalığın beyin zarı iltihabı, akciğer enfeksiyonları, ateşli havale, pankreatit ve nadir de olsa karaciğer yetmezliğine kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.
EN ETKİLİ KORUNMA YOLU 'AŞILAMA'
Döküntülerin oldukça kaşıntılı olduğunu ve yayılması halinde iz kalma riskinin arttığını ifade eden Pekuz, bu nedenle uygun tedavinin ve kaşıntıyı azaltıcı önlemlerin önemine dikkat çekti. Suçiçeğine karşı en etkili korunma yolunun aşılama olduğunu belirten uzman, yüzde yüz koruma için iki doz aşının önerildiğini, ancak Türkiye’de ulusal aşı takviminde tek doz bulunduğunu hatırlattı.
"MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ..."
Son yıllarda aşı karşıtlığının artmasının vakalardaki yükselişte etkili olabileceğini söyleyen Dr. Pekuz, “Son bir aydır suçiçeği görmediğim tek bir gün bile olmadı. Meslek hayatımda ilk kez bu kadar sık karşılaşıyorum. Bu durum bizim için ciddi bir uyarı olmalı” dedi.
Ailelere çağrıda bulunan Pekuz, döküntü ve ateş şüphesinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurulması gerektiğini, el hijyenine dikkat edilmesi ve hastalık süresince temasın azaltılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca hamilelerin bu dönemde daha dikkatli olması ve mümkün olduğunca korunması gerektiğini sözlerine ekledi.