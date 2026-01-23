Bu yıl suçiçeği vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten uzmanlar, aileleri uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, "Son bir aydır suçiçeği görmediğim tek bir gün bile olmadı. Meslek hayatımda ilk kez bu kadar sık karşılaşıyorum. Bu durum bizim için ciddi bir uyarı olmalı" dedi.

Ateş, halsizlik ve döküntülerle kendini gösteren, oldukça bulaşıcı bir hastalık olan suçiçeği, bu yıl çocuk polikliniklerinde sıkça görülmeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, son dönemde suçiçeği vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek aileleri uyardı.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Suçiçeğinin Varicella Zoster virüsünün neden olduğu döküntülü bir hastalık olduğunu belirten Dr. Pekuz, genellikle iyi seyirli olsa da özellikle 1 yaş altı bebeklerde ve adölesan dönemde daha ağır tablolarla görülebildiğini söyledi. Hastalığın beyin zarı iltihabı, akciğer enfeksiyonları, ateşli havale, pankreatit ve nadir de olsa karaciğer yetmezliğine kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK 50 yaş üstü için kritik uyarı! Vücudunuzdaki suçiçeği virüsü her an uyanabilir

EN ETKİLİ KORUNMA YOLU 'AŞILAMA'

Döküntülerin oldukça kaşıntılı olduğunu ve yayılması halinde iz kalma riskinin arttığını ifade eden Pekuz, bu nedenle uygun tedavinin ve kaşıntıyı azaltıcı önlemlerin önemine dikkat çekti. Suçiçeğine karşı en etkili korunma yolunun aşılama olduğunu belirten uzman, yüzde yüz koruma için iki doz aşının önerildiğini, ancak Türkiye’de ulusal aşı takviminde tek doz bulunduğunu hatırlattı.

"MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ..."

Son yıllarda aşı karşıtlığının artmasının vakalardaki yükselişte etkili olabileceğini söyleyen Dr. Pekuz, “Son bir aydır suçiçeği görmediğim tek bir gün bile olmadı. Meslek hayatımda ilk kez bu kadar sık karşılaşıyorum. Bu durum bizim için ciddi bir uyarı olmalı” dedi.

Ailelere çağrıda bulunan Pekuz, döküntü ve ateş şüphesinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurulması gerektiğini, el hijyenine dikkat edilmesi ve hastalık süresince temasın azaltılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca hamilelerin bu dönemde daha dikkatli olması ve mümkün olduğunca korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası